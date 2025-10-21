Llevaban cien kilos de hachís en la autopista con destino a Oviedo: detenidas 31 personas en la "operación Vildas" contra el tráfico de drogas

La Guardia Civil, en el marco de la "operación Vilda”, ha detenido a 31 personas de una organización criminal dedicada a distribuir hachís y cocaína por todo el territorio nacional. Dos de los detenidos fueron sorprendidos en la A-66 en Asturias cuando llevaban un total de 100 kilos de hachis con destino a Oviedo. Han sido intervenidos cerca de 600 kilogramos de hachís y 1,5 kilos de cocaína. Asimismo, se han realizado 12 registros, incautándose 70.000 euros en efectivo y 12 vehículos. Cinco de estos vehículos contaban con sistemas de caleteado muy sofisticados, alcanzando un valor de hasta 70.000 euros debido a sus complejos sistemas de seguridad.

La organización, asentada en Madrid y Toledo, distribuía droga en todo el país, especialmente en País Vasco, La Rioja, Castilla y León y también en Asturias.

Las investigaciones se iniciaron a principios de año cuando los guardias civiles, a raíz de varias operaciones relacionadas con el tráfico de drogas, tuvieron conocimiento de la existencia de una organización criminal que estaría distribuyendo distintos tipos de sustancias de drogas por el territorio nacional.

Vehículos con dobles fondos

Continuando con las investigaciones, los agentes pudieron constatar que dicha organización utilizaba para el transporte de la droga vehículos con dobles fondos con sistemas de apertura muy sofisticados, que combinaban mandos a distancia e imanes de los propios mandos del vehículo. Uno de esos vehículos fue interceptado en la A-66 cuando trasladaba 100 kilos de hachís a un punto de Oviedo.

Entrada en una de las viviendas. / Guardia Civil

A pesar de contar con estos sistemas, también utilizaban vehículos de alta gama como “lanzadera” con el fin de detectar posibles controles policiales en las rutas.

Los cabecillas de la organización criminal contaban con distribuidores periféricos, encargados de la venta en su provincia y en las limítrofes. Los agentes han podido determinar las diferentes funciones de cada miembro de la organización, desde la dirección hasta la distribución, transporte o guardería, sin mezclar roles entre ellos, de modo que no tenían conocimiento del resto de integrantes.

Uno de los registros. / Guardia Civil

Utilizaban pisos en las localidades de Yuncos e Illescas (Toledo) como guardería de la droga, realizando desde estos la distribución por el resto de la geografía nacional.

Fruto de las investigaciones, la Guardia Civil ha detenido a 31 integrantes de la organización. Las actuaciones se han realizado en Palencia, Asturias, Madrid, Toledo, Álava y La Rioja. Además, se han intervenido importantes documentos contables que han permitido conocer las cantidades de droga movidas, los precios de la mercancía y los vehículos utilizados.

Un agente cuenta el dinero incautado. / Guardia Civil

La operación ha sido dirigida por el Juzgado de Instrucción número 3 de Logroño.