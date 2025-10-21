El HUCA enseña a escudriñar el interior del corazón a especialistas de todo el mundo

Algunos de los secretos del corazón más escondidos serán desvelados en el Principado.

El Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) será centro de referencia internacional para la formación de especialistas en imagen intracardiaca. Como consecuencia, cardiólogos de diferentes países llegarán a Asturias para aprender a manejar una sonda que ofrece imágenes 3D, en tiempo real, desde el interior del corazón del paciente.

Primera intervención exitosa

El pasado martes, en el centro sanitario ovetense se realizó la primera intervención guiada por esta sonda, que supone un importante elemento de apoyo para que los médicos puedan realizar procedimientos coronarios mínimamente invasivos, con mayor precisión y seguridad, que reducen las complicaciones.

La primera paciente intervenida con este sistema fue una mujer de 75 años, a la que se le practicó una reparación percutánea de la válvula tricúspide mediante la fijación de dos clips que unen los bordes de los velos, mejorando el cierre y aliviando los síntomas de insuficiencia cardíaca.

La intervención se completó sin complicaciones y la paciente evoluciona favorablemente. Posteriormente, se hicieron otras dos intervenciones similares con los mismos resultados y a lo largo de estos días, el HUCA realizará ocho procedimientos diferentes con esta sonda. De esta forma, se convertirá en uno de los hospitales de Europa con más experiencia en su uso, que, a partir de 2026, se extenderá por otros hospitales de España y Portugal.

Desde la izquierda, el director del área del Corazón del HUCA, Pablo Avanzas; la responsable de dispositivos médicos de Philips en España y Portugal, Elena Pantoja; y el director de Atención Sanitaria y Salud Pública del área sanitaria IV, Álvaro González Franco. / LNE

Reparación de válvulas y cierre de orejuela

El responsable del área del Corazón del HUCA, el doctor Pablo Avanzas, asegura que esta tecnología “ofrece una imagen de mayor calidad durante todo el procedimiento, por lo que es una excelente herramienta a la hora de guiar los procedimientos estructurales, como la reparación de válvulas o el cierre de la orejuela izquierda, que mejora la seguridad y la eficacia de las intervenciones”.

Avanzas también explicó que, por razones de seguridad, en estos primeros casos se combinan la imagen de la nueva sonda junto y la de la sonda transesofágica convencional, que se introduce a través de la boca, aunque pronto “vamos a poder hacer este tipo de intervenciones sin que sea necesario introducir sondas por el esófago, lo que simplifica el procedimiento, mejora la recuperación y reduce riesgos”.

La multinacional Philips ha elegido el hospital asturiano para formar a los profesionales en el uso de este nuevo dispositivo. La empresa destaca que el HUCA está a la vanguardia del país por sus excelentes resultados en las técnicas de cardiología intervencionista.

El HUCA, "en la élite de la cardiología"

El director de Atención Sanitaria y Salud Pública del área sanitaria IV, Álvaro González Franco, ha destacado el posicionamiento del HUCA como un centro de referencia en innovación tecnológica y terapias estructurales mínimamente invasivas, lo que beneficia directamente a todos los pacientes de Asturias.

“El HUCA está en la élite de la cardiología del país: es el que más cirugía cardiaca hace de España, es centro de referencia nacional (CSUR) en cardiopatías familiares y cada día es más habitual que las multinacionales del sector de la salud piensen en nosotros para lanzar o evolucionar los dispositivos más avanzados”, ha asegurado.

Por su parte, Elena Pantoja, responsable de dispositivos médicos de Philips en España y Portugal, asegura que “nos enorgullece especialmente que sea el HUCA quien lidere este primer uso en España de la sonda VeriSight Pro 3D. Esto refuerza la capacidad del sistema sanitario asturiano para mantenerse a la vanguardia tecnológica, convirtiendo además al HUCA en centro de referencia internacional en imagen intracardiaca”.

“Quiero reiterar nuestro compromiso con el Servicio de Salud del Principado (Sespa) y con todos los profesionales de la salud de la comunidad para seguir impulsando proyectos que integren tecnología, formación y excelencia asistencial, poniendo siempre al paciente en el centro de todo lo que hacemos”, ha asegurado.