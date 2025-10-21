IU da por zanjada la crisis de los presupuestos: "El Gobierno goza de buena salud, otra cosa es que de vez en cuando tenga que tomarse una aspirina"

Izquierda Unida da por zanjado el conflicto creado por el consejero Guillermo Peláez al indicar la inminencia de la negociación de los presupuestos con las fuerzas de la oposición, para estupefacción de su socio de Gobierno. María Miranda, secretaria de Organización de IU, indicó que "el conflicto terminó y ahora las fuerzas políticas tienen que negociar". Es más, recalcó que "de momento el Gobierno tiene buena salud. Otra cosa es que de vez en cuando tenga que tomarse una aspirina, que no pasa nada, como cualquier ciudadano o ciudadana en un momento puntual".

Las conversaciones del presupuesto ahora abiertas son "una negociación normal, como se ha ido haciendo en los últimos años entre las dos fuerzas políticas, para luego debatirlo con el resto de grupos parlamentarios y de organizaciones, con el objetivo de que Asturias tenga unos presupuestos que solucionen los problemas de la casa trabajadora y de la gente y que ensanche los derechos".

Miranda volvió a reiterar que lo primero "es una negociación entre las dos fuerzas políticas que representan al gobierno para acordar los presupuestos, antes de empezar a hablar con otras fuerzas políticas. Lo primero es que nosotros acordemos y luego escuchar al resto".

Y sí admitió que han pedido "explicaciones a la parte que hizo el anuncio, y quedan en el ámbito de las consultas entre ambos partidos".

Apagado un incendio, se ha generado otro en el concejo de Gozón, con la ruptura por parte de IU del pacto de Gobierno con el PSOE, al que acusan de presentar proyectos, como la construcción del Treatro Carmen, de forma "unilateral".

María Miranda indicó que "Izquierda Unida de Asturias hace ya muchos años que mantiene una relación no jerárquica con sus organizaciones locales. Son las propias organizaciones locales las que conocen las inercias, los problemas y los conflictos que puede haber en el concejo y son sus direcciones quienes mejor pueden aportar soluciones a esos conflictos". La decisión de la asamblea local de Gozón de salir del gobierno "la respetamos y saben que estamos a su disposición para cualquier cosa que puedan necesitar", añadió.

"Es evidente que a nivel local, en muchos concejos hay problemas en las relaciones diarias entre Izquierda Unida y el Partido Socialista. Quizás, sí sea el momento que las dos fuerzas políticas, sus direcciones, hablen del conjunto de Asturias, de la problemática global de Asturias y de las relaciones que existen entre las dos fuerzas políticas en varios municipios y en general", finalizó la secretaria de Organización.