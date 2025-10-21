Izquierda Unida alega al Plan Integrado de Residuos PIRECA 2030: rechaza "pagar por quemar" y cualquier privatización, e indica que hay que reciclar mucho más

Izquierda Unida ha presentado alegaciones al Plan Integrado de Residuos para una Economía Circular del Principado de Asturias (PIRECA 2030), en las que rechaza "pagar por quemar", reclama impedir cualquier privatización para la incineración de combustible sólido recuperado (CSR), así como ampliar el reciclado, involucrando a micropymes, cooperativas y asociaciones, incluso con colectivos en situación de vulnerabilidad social.

Las alegaciones, presentadas ya el 25 de septiembre, fueron explicadas a mediodía de este martes por la secretaria de Organización de IU Asturias, María Miranda, el secretario de Ecosocialismo y director general de Agenda 2030 del Principado, Juan Ponte y la secretaria de Política Municipal de IU, Llarina González.

Ponte indicó que pretenden imbuir al plan de "una visión integral ambiciosa, no parcial, de lo que significa el medioambiente, de lo que significa la justicia ecosocial. Y, por tanto, desde Izquierda Unida tenemos algo establecido como una línea roja, y es que la gestión de los residuos tiene que ser una gestión pública".

"Una empresa privada necesita más residuos para funcionar, justo lo contrario del principio de economía circular, que es reducir desde el origen", explicó. "Desde IU decimos con claridad: se acabó gestionar la ineficiencia. Lo prioritario es prevenir, reducir y actuar desde lo público para proteger la salud y el medio ambiente", añadió.

Y defendió que el nuevo modelo debe estar anclado en el municipalismo y la participación social, en lo que ha planteado como "una gran conversación", con la implicación de movimientos vecinales, universidades, fuerzas políticas y organizaciones ecologistas, para decidir de forma común el modelo de gestión.

El objetivo de las alegaciones es fortalecer y mejorar un documento "abierto", al que IU quiere contribuir con propuestas "en positivo". Las alegaciones de IU abogan por una hoja de ruta ambiciosa, realista, centrada en la prevención y alejada del modelo de incineración. "Desde Izquierda Unida rechazamos pagar por quemar", añadió Ponte. Y abundó: "Se generan diez veces más empleo desde la prevención que con la quema de residuos. Hay alternativa a los procesos de combustión. Siempre hay un mínimo que verter, siempre hay un mínimo que incinerar, pero es el proceso final".

IU también plantea un plan específico para residuos eléctricos y electrónicos, fomentando la reutilización y el reciclaje de metales estratégicos: "No podemos seguir tirando lo que puede tener una segunda vida. Apostamos por campañas que promuevan el reparar antes que el consumir", concluyó.

Por lo que se refiere a la fiscalidad verde, IU propone la creación de tasas que penalicen la generación de residuos no separados y los productos de un solo uso; el establecimiento de incentivos fiscales para las emrpesas y los ciudadanos que se achieran a prácticas de economía circular y ecodiseño: y la aplicación de tarifas de tratamiento variables por parte de Cogersa a las entidades locales en función de su eficacia en la recogida separada.

"Frente a ese modelo de residuos que se plantea, nuestra propuesta se basa en descentralizar el modelo de residuos basado en la economía circular y, además, también con apoyo intersectorial y de la economía social. Porque si queremos reducir la cantidad de residuos y tener un modelo eficaz, se va a hacer no solamente con educación ambiental, sino trabajando desde los municipios. Por ello, la primera de las propuestas que planteamos es reforzar los puntos limpios", indicó Llarina González.

"Tenemos que facilitar a la población que pueda reciclar, y eso solo se hace gestionando los puntos limpios con un modelo mucho más ordenado y mucho más mejorado. Queremos que los puntos limpios sean espacios reales de reciclaje", añadió la responsable de Política Municipal de IU.

"Entendemos que es fundamental que los puntos limpios pueden ser un foco de colaboración con el tercer sector y la colaboración público-social. Puede haber muchas asociaciones y muchas entidades que hagan una gestión fundamental de esos espacios agregándolo a la colaboración público-social y alejándolo radicalmente de la privatización", dijo González.

"No queremos privatizar estos servicios esenciales, sino que queremos reforzarlos desde lo público y desde lo público-social, porque es la única forma de hacer que la política de residuos funcione", añadió.

Con estas alegaciones, IU Asturias insiste en la necesidad de una política de residuos "que mire al futuro desde la justicia social, el ecologismo, la participación ciudadana y la defensa del bien común, alejándose de modelos basados en la quema y en la privatización de servicios esenciales".