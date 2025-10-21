Luz verde al parque solar de Electra Norte en una antigua mina de carbón a cielo abierto de Ibias
El Principado considera ambientalmente viable el plan, que incluye 3.500 módulos fotovoltaicos en una escombrera
El Principado considera "ambientalmente viable" el parque solar "Soleyada II" que promueve la compañía sierense Electra Norte en la antigua mina a cielo abierto de Tormaleo, en el concejo de Ibias.
El proyecto incluye la instalación de más de 3.500 módulos fotovoltaicos en la escombrera Salgueira. El promotor es Electra Norte, la primera empresa que instaló una planta solar fotovoltaica conectada a la red en Asturias: la de Venta la Salve, en Siero.
La consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias considera ambientalmente viable el parque solar "Soleyada II" siempre que se cumplan una serie de medidas en materia de protección de las aguas, de los suelos y la vegetación, y de las aves y mamíferos; de integración paisajística, de residuos y de compatibilidad con la restauración de la mina.
