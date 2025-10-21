Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Luz verde al parque solar de Electra Norte en una antigua mina de carbón a cielo abierto de Ibias

El Principado considera ambientalmente viable el plan, que incluye 3.500 módulos fotovoltaicos en una escombrera

Trabajos de restauración en la antigua mina a cielo abierto de Tormaleo.

Trabajos de restauración en la antigua mina a cielo abierto de Tormaleo. / D. Á.

El Principado considera "ambientalmente viable" el parque solar "Soleyada II" que promueve la compañía sierense Electra Norte en la antigua mina a cielo abierto de Tormaleo, en el concejo de Ibias.

El proyecto incluye la instalación de más de 3.500 módulos fotovoltaicos en la escombrera Salgueira. El promotor es Electra Norte, la primera empresa que instaló una planta solar fotovoltaica conectada a la red en Asturias: la de Venta la Salve, en Siero.

La consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias considera ambientalmente viable el parque solar "Soleyada II" siempre que se cumplan una serie de medidas en materia de protección de las aguas, de los suelos y la vegetación, y de las aves y mamíferos; de integración paisajística, de residuos y de compatibilidad con la restauración de la mina.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Puente habla por primera vez sobre el peaje del Huerna: descarta el rescate, apunta a Álvarez-Cascos y deja una reflexión sobre los asturianos
  2. Las palabras del Arzobispo de Oviedo en la fiesta de la Guardia Civil ante Adriana Lastra
  3. Dos localidades de Asturias están de suerte: tocan el primer y el segundo premio de la Lotería Nacional
  4. Casi mata a su exnovio a puñaladas: pena de cárcel para una joven asturiana
  5. Ya es oficial: dos universidades privadas pasan el filtro y empezarán su andadura en Asturias
  6. La china BYD reactiva su interés por instalar una fábrica de coches en Asturias: estos son los motivos
  7. Confirmado el aterrizaje definitivo de dos universidades privadas en Asturias: un 'modelo innovador y dinámico' para Oviedo y Avilés está 'de enhorabuena
  8. El cierre que ya prepara ArcelorMittal y que reducirá su capacidad de producir acero en Asturias

Tormenta en el naval gallego y calma en el asturiano: estos son los motivos por los que el arancel del acero tiene distintos afectos en dos comunidades vecinas

Tormenta en el naval gallego y calma en el asturiano: estos son los motivos por los que el arancel del acero tiene distintos afectos en dos comunidades vecinas

La carta que Asturias, Galicia y Castilla y León escribieron a Puente pidiendo el fin del Huerna...y que no ha tenido respuesta doce días después

La carta que Asturias, Galicia y Castilla y León escribieron a Puente pidiendo el fin del Huerna...y que no ha tenido respuesta doce días después

El alcalde de León (PSOE) critica a Puente por su actitud ante el Huerna: "Si el peaje estuviese en Valladolid lo vería de otra manera"

El alcalde de León (PSOE) critica a Puente por su actitud ante el Huerna: "Si el peaje estuviese en Valladolid lo vería de otra manera"

El absentismo es el mayor riesgo para la economía española, según los asistentes al congreso de la empresa familiar, con nutrida representación asturiana

El absentismo es el mayor riesgo para la economía española, según los asistentes al congreso de la empresa familiar, con nutrida representación asturiana

Luz verde al parque solar de Electra Norte en una antigua mina de carbón a cielo abierto de Ibias

Luz verde al parque solar de Electra Norte en una antigua mina de carbón a cielo abierto de Ibias

La industria química busca en Gozón respuestes al retu del cambiu climáticu

La industria química busca en Gozón respuestes al retu del cambiu climáticu

Alimentos ecológicos de Asturias: únicos en el cuidado de nuestra salud y del planeta

Alimentos ecológicos de Asturias: únicos en el cuidado de nuestra salud y del planeta

Viaxe al pasáu del cascu históricu d'Uviéu: les cais del Antiguu recuperen el so nome medieval

Viaxe al pasáu del cascu históricu d'Uviéu: les cais del Antiguu recuperen el so nome medieval
Tracking Pixel Contents