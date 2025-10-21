El PP exige a Adriana Lastra, delegada del Gobierno, que aclare si ella también recibió sobres con dinero en Ferraz

El Partido Popular ha exigido este martes a la delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, que dé explicaciones “de una vez y con urgencia” sobre su papel en la investigación por financiación ilegal del PSOE y el supuesto reparto de sobres con dinero en la sede de Ferraz en los años en que fue número dos de Pedro Sánchez. “¿Hizo la vista gorda ante los trapicheos o también tenía este tipo de ingresos?”, plantea literalmente la secretaria general del PP asturiano, Beatriz Llaneza.

Llaneza enmarca la petición en las diligencias abiertas que afectan a los exdirigentes socialistas José Luis Ábalos y Santos Cerdán y al asesor Koldo García. Recuerda que Lastra ejercía como vicesecretaria general —“la número dos del partido”— cuando se habrían producido “buena parte de los hechos” investigados, y le reprocha su “ominosa e inaceptable” falta de pronunciamientos. “Fue cómplice de los comportamientos machistas de Santos Cerdán, que solo denunció cuando fue detenido. Es un lamentable ejemplo de un feminismo de pacotilla”, sostiene.

El PP pone el foco además en el entonces gerente del PSOE, Mariano Moreno, al que atribuye una relación de “máxima confianza” con Lastra y la gestión de los recursos del partido. “Parece totalmente imposible que Adriana Lastra no conociese el trasiego de sobres con dinero en Ferraz”, afirma Llaneza, citando, entre otros indicios, la declaración de una empresaria que habría admitido ante el juez haber llevado 90.000 euros “en bolsas” a la sede socialista.

El PP destaca que Mariano Moreno ha sido citado a declarar mañana en la comisión de investigación del Senado y el próximo miércoles ante el Tribunal Supremo, “tras aparecer en varios informes de la UCO” por pagos en metálico al exministro Ábalos y a Koldo García. También comparecerá “una secretaria de Ferraz que decía tener los cajones llenos de billetes”.

Llaneza acusa asimismo a Lastra de haber “maniobrado” para “enchufar” a Moreno en “la empresa pública del uranio” cuando dejó la gerencia del PSOE, con un salario que el PP cifra en 250.000 euros anuales; y de haber “utilizado su influencia política” para facilitar ese nombramiento.

La dirigente popular concluye que, “si Pedro Sánchez ya ha admitido que él mismo ha cobrado en metálico del PSOE”, Lastra “debe aclarar de inmediato si también tenía este tipo de ingresos e hizo la vista gorda ante los trapicheos económicos en el Partido Socialista”.