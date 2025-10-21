El PSOE asturiano pide al PP “parar ya la máquina del fango” tras los ataques a Adriana Lastra

El secretario de Organización de la FSA-PSOE, Luis Ramón Fernández Huerga, ha emplazado este martes al PP de Asturias a “parar ya la máquina del fango” y a “renunciar de una vez por todas al seguidismo de la estrategia de oposición que le marcan desde la calle Génova”, en respuesta a las críticas de los populares a la delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, por su supuesto papel en la investigación sobre la presunta financiación ilegal del PSOE.

Huerga ha replicado así a las declaraciones de la secretaria general del PP asturiano, Beatriz Llaneza, quien había instado a Lastra a “dar explicaciones de una vez y con urgencia” sobre “su papel en la investigación por financiación ilegal del PSOE y el supuesto reparto de sobres con dinero en la sede de Ferraz”.

Llaneza situó esa exigencia en el contexto de las diligencias abiertas contra los exdirigentes socialistas José Luis Ábalos y Santos Cerdán, y recordó que Lastra era “la número dos del partido” cuando se habrían producido “buena parte de los hechos”. La dirigente popular también reprochó a la delegada del Gobierno su “ominosa e inaceptable falta de pronunciamientos” y afirmó que “fue cómplice de los comportamientos machistas de Santos Cerdán, que solo denunció cuando fue detenido”.

En su nota de prensa, Huerga califica de “infames e intolerables” los ataques del PP contra la dirigente socialista y subraya que “Adriana Lastra no tiene nada que aclarar respecto de una investigación de la UCO que deja muy clara su nefasta relación con las personas investigadas, algo que a estas alturas todo el mundo sabe” .

El secretario de Organización defendió que es hora de que el PP “se replantee su seguidismo de las directrices que le llegan de la calle Génova como estrategia de oposición”, porque “la calumnia y la difamación en ningún caso pueden formar parte del argumentario de partidos democráticos” .

La FSA-PSOE considera que las acusaciones del PP forman parte de una campaña de “ataques personales y política destructiva” y reiteró su respaldo a Adriana Lastra, en su actual responsabilidad como delegada del Gobierno en Asturias.