Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Redegal ampliará capital para multiplicar su tamaño en BME Growth

La compañía, que celebró su 20º aniversario el pasado año, acelera su plan de crecimiento con foco en producto, escalabilidad e innovación

Redegal ampliará capital para multiplicar su tamaño en BME Growth

Redegal ampliará capital para multiplicar su tamaño en BME Growth

L. L.

Redegal, compañía tecnológica especializada en marketing digital y desarrollo de soluciones digitales, ha anunciado una próxima ampliación de capital destinada a acelerar su plan de crecimiento en BME Growth. El objetivo es multiplicar el tamaño de la compañía, impulsando la escalabilidad internacional, el desarrollo de producto propio y la generación de valor sostenible para sus accionistas.

En los últimos años, Redegal ha acometido una importante inversión con fondos propios, previa a su salida a cotizar y a la entrada de nuevos inversores, que ha permitido sentar las bases de un modelo de negocio más rentable, predecible y con alto potencial de crecimiento.

El nuevo enfoque sitúa en el centro a Binnacle y Boostic, los dos productos desarrollados por Redegal y ya validados por clientes de primer nivel.

Binnacle es una plataforma de inteligencia de negocio que permite integrar, analizar y visualizar datos de distintas fuentes para apoyar decisiones estratégicas.

Desde su lanzamiento en 2025, Boostic está siendo adoptado por empresas líderes del sector eCommerce y agencias digitales, convirtiéndose en una de las soluciones emergentes más prometedoras en su categoría.

Ambas soluciones destacan por su capacidad de integrar inteligencia de negocio y automatización avanzada, aportando una ventaja competitiva diferencial frente a las herramientas tradicionales del mercado.

Esta ampliación de capital nos permitirá acelerar nuestra hoja de ruta y consolidar a Redegal como una compañía tecnológica rentable, escalable y con visión internacional”, destaca Jorge Vázquez, presidente ejecutivo de Redegal. “Nuestro foco seguirá siendo el crecimiento orgánico a través del área de producto, sin dejar de lado las divisiones de tecnología y marketing digital, que continúan expandiéndose de forma natural,” añade.

La estrategia combina crecimiento orgánico e inorgánico, con la posible adquisición de compañías complementarias que refuercen su propuesta tecnológica y de servicios. Redegal trabaja tanto el canal directo como su red de partners estratégicos, con foco en Europa y una expansión progresiva hacia Latinoamérica.

Visita Redegal

En el último ejercicio, la compañía ha mantenido su crecimiento y ha cerrado acuerdos con marcas líderes del sector retail, financiero y tecnológico, reforzando su posicionamiento como partner global de transformación digital.

El plan estratégico 2028 de la compañía contempla alcanzar una facturación superior a 22 millones de euros y un EBITDA por encima de los 4 millones, consolidando así un modelo de negocio sólido, escalable y sostenible en el tiempo.

Con una oferta tecnológica propia, validada y escalable, Redegal refuerza su posición como empresa cotizada en crecimiento y consolida su visión de competir globalmente con soluciones innovadoras, rentables y de alto impacto en el mercado.

Sobre Redegal

Redegal es una consultora full digital cotizada en BME Growth que presta servicio a nivel global con una cartera actual de más de 200 clientes y una experiencia de más de 21 años en el mercado.

Cuenta con un equipo multidisciplinar de más de 130 profesionales en sus oficinas de la Península Ibérica y México, que desarrollan soluciones transversales para sus clientes a través de sus tres principales áreas de negocio: tech, negocio digital y producto.

Redegal cuenta con una fuerte especialización en la generación de negocio digital, materializando desde proyectos en su fase inicial a complejas estrategias y desarrollos en clave multisectorial. En su cartera de clientes nacionales e internacionales se encuentran desde pymes hasta grandes empresas que cotizan en las principales bolsas del mundo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Puente habla por primera vez sobre el peaje del Huerna: descarta el rescate, apunta a Álvarez-Cascos y deja una reflexión sobre los asturianos
  2. Casi mata a su exnovio a puñaladas: pena de cárcel para una joven asturiana
  3. Por qué Asturias ha tenido mucho que ver en la propuesta de Pedro Sánchez para acabar con el cambio horario
  4. Así afectará la nueva borrasca a Asturias: lluvia y fuertes rachas de viento (pero sigue el calor)
  5. Ya es oficial: dos universidades privadas pasan el filtro y empezarán su andadura en Asturias
  6. La china BYD reactiva su interés por instalar una fábrica de coches en Asturias: estos son los motivos
  7. Confirmado el aterrizaje definitivo de dos universidades privadas en Asturias: un 'modelo innovador y dinámico' para Oviedo y Avilés está 'de enhorabuena
  8. El cierre que ya prepara ArcelorMittal y que reducirá su capacidad de producir acero en Asturias

Asturias se blinda ante la enfermedad de la piel de la vacas: las drásticas medidas que adopta el Principado

Asturias se blinda ante la enfermedad de la piel de la vacas: las drásticas medidas que adopta el Principado

Redegal ampliará capital para multiplicar su tamaño en BME Growth

Redegal ampliará capital para multiplicar su tamaño en BME Growth

IU da por zanjada la crisis de los presupuestos: "El Gobierno goza de buena salud, otra cosa es que de vez en cuando tenga que tomarse una aspirina"

IU da por zanjada la crisis de los presupuestos: "El Gobierno goza de buena salud, otra cosa es que de vez en cuando tenga que tomarse una aspirina"

Duro plantea recortar la plantilla a la mitad y quitas del 100% a los acreedores

Duro plantea recortar la plantilla a la mitad y quitas del 100% a los acreedores

Llevaban cien kilos de hachís en la autopista con destino a Oviedo: detenidas 31 personas en la "operación Vildas" contra el tráfico de drogas

Llevaban cien kilos de hachís en la autopista con destino a Oviedo: detenidas 31 personas en la "operación Vildas" contra el tráfico de drogas

Zapico asegura que activará en 2026 el "olvidado" Consejo de Transparencia y ya evalúa quién podría presidirlo

Zapico asegura que activará en 2026 el "olvidado" Consejo de Transparencia y ya evalúa quién podría presidirlo

Vox denuncia “adoctrinamiento ideológico” en las aulas asturianas: “Es la Gestapo de género”

Vox denuncia “adoctrinamiento ideológico” en las aulas asturianas: “Es la Gestapo de género”

El HUCA enseña a escudriñar el interior del corazón a especialistas de todo el mundo

El HUCA enseña a escudriñar el interior del corazón a especialistas de todo el mundo
Tracking Pixel Contents