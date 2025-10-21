El modo de viajar por Asturias que se ha puesto de moda (y llega a lugares apartados del Paraíso Natural)

Llegan a enclaves naturales apartados, tanto en la costa como en el interior, e incluso a reservas protegidas. Son las denominadas lanzaderas de verano, los autobuses de toda la vida, que ha puesto en marcha el Gobierno del Principado para facilitar la movilidad de los viajeros en verano y reducir el impacto en el medio de tanto trajín de gente y coches en meses de gran afluencia como son julio y sobre todo agosto.

Pues el objetivo ha tenido resultado. Según los datos que acaba de desvelar la Consejería de Movilidad, en la última campaña se han registrado 235.906 desplazamientos, lo que supone un aumento del 118% respecto al verano de 2024, con 127.706 trayectos más. Todos los servicios gestionados por el Consorcio de Transportes de Asturias (CTA) están incluidos en la tarjeta CONECTA, que permite recorrer Asturias en transporte público por un máximo de 30 euros al mes durante todo el año.

“Estos datos confirman el éxito que ya anticipamos el año pasado y reflejan la excelente acogida ciudadana a un servicio público de calidad que apuesta por fomentar una movilidad sostenible y accesible para todos a través de nuestra tarjeta CONECTA”, valora el consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo.

Para viajar por el Paraíso Natural los turistas, pero también los asturianos, tuvieron el pasado verano 31 rutas en 27 concejos, activas de forma continua desde el 1 de julio hasta el 8 de septiembre. También han estado los fines de semana de septiembre y octubre –hasta el pasado día 13- en el caso de las reservas de la biosfera. En este último periodo, el Principado activó además la gratuidad de los servicios como medida de apoyo a las zonas afectadas por los incendios de agosto. De este modo, un total de 5.781 trayectos se realizaron sin coste durante esos fines de semana.

No se incluye, no obstante, los datos del plan especial de acceso a los lagos de Covadonga, que sigue operativo con su propio calendario hasta el puente de la Constitución.

Más viajes en todas las rutas

Todas las rutas veraniegas han mejorado su actividad. Entre las novedades de 2025 destacan los dos itinerarios circulares de Llanes, que sumaron 15.440 viajes entre julio y agosto; la lanzadera entre San Esteban y la playa de Aguilar, en Muros de Nalón, con 2.404, y el servicio entre Cangas de Onís y Ribadesella, que alcanzó los 14.098.

La conexión hacia la playa de Rodiles desde Villaviciosa y Oviedo registró 19.334 desplazamientos e incorporó una nueva ruta hacia Tazones. Por su parte, la lanzadera al puerto de Cudillero desde el aparcamiento del campo de fútbol duplicó su volumen respecto a 2024, hasta alcanzar los 10.077 viajes. La línea entre Grado y Aguilar contabilizó 395 movimientos.

Las rutas que recorren las reservas de la biosfera integradas en la Red Natural de Asturias (RENA) también han registrado un notable crecimiento. La conexión entre Arenas, Sotres y Poncebos (Cabrales) sumó 26.308 viajes, mientras que la ruta por Las Ubiñas-La Mesa, con acceso a la senda del Oso, alcanzó los 23.758. El resto de espacios protegidos también muestran incrementos: Redes (9.649), Oscos-Eo-Terras de Burón (3.794), Somiedo (1.574), Ponga (1.252) y Fuentes del Narcea (252).

Fiestas populares y refuerzos estivales

Además de las lanzaderas, el CTA ha ofrecido este verano servicios especiales para facilitar los desplazamientos hasta 32 fiestas populares y grandes eventos, que han generado 23.495 trayectos.