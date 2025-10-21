Voces críticas en el PSOE asturiano por la confrontación con Puente por el peaje: la FSA hará una ronda para explicarlo

La Federación Socialista Asturiana prepara varios encuentros internos en las distintas agrupaciones del partido en Asturias para reforzar la explicación del argumento del Principado en relación con su demanda sobre el peaje del Huerna, según señalaron fuentes socialistas a este periódico.

La FSA ya convocó la pasada semana una asamblea para exponer la posición del Ejecutivo en el conflicto sobre el Huerna, pero estas reuniones se celebrarán también en ámbitos locales, con presencia en muchos casos del consejero de Movilidad, Alejandro Calvo. Una de las citas más próximas se celebrará en la Agrupación Municipal Socialista de Oviedo (AMSO). La medida busca trasladar las razones por las que el Gobierno de Adrián Barbón se muestra combativo con la eliminación del peaje, ante las voces internas que cuestionan que un gobierno regional del PSOE mantenga una confrontación con un gobierno nacional del mismo signo político.

En el PSOE asturiano no pasan desapercibidas las discrepancias sobre este asunto; algunas de ellas expresadas más con la ausencia en la manifestación del pasado 17 de octubre que por pronunciamientos internos. Por ejemplo, llamaron la atención la ausencia del SOMA en la protesta o la de ciertos dirigentes locales, alguno tan significativo como Iván Fernández, alcalde de Corvera, e integrante de la dirección federal.