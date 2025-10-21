Vox denuncia “adoctrinamiento ideológico” en las aulas asturianas: “Es la Gestapo de género”

El diputado de Vox en la Junta General del Principado, Javier Jové, interpeló este martes en el Pleno a la consejera de Educación, Eva Ledo, sobre si “existe adoctrinamiento en las aulas asturianas”. Con esta pregunta, el parlamentario quiso poner de manifiesto lo que considera una “deriva ideológica” en la educación pública del Principado, donde, según afirmó, “se sustituye la enseñanza por el adoctrinamiento político y sexual”.

Jové criticó duramente a la consejera, de quien dijo que “no es el perfil técnico ni gestor que se nos vendió, sino una activista de la ideología de género”. Recordó además que Ledo ha defendido la continuidad del Plan de Coeducación impulsado por su departamento. “Eso significa seguir adoctrinando, pervirtiendo a los niños y eliminando contenidos académicos”, lamentó.

El diputado señaló que los centros educativos “han incorporado de forma masiva un Plan de Coeducación de obligado cumplimiento”, que establece su aplicación en todos los colegios e institutos de Asturias. Jové subrayó que el propio texto normativo indica que “el servicio de Inspección Educativa velará por su cumplimiento”, algo que, a su juicio, convierte a los inspectores “en agentes de la Gestapo de género”.

Durante su intervención, Jové acusó también a la consejera de “mentir” al afirmar que las actividades del Plan de Coeducación no se desarrollan en horario lectivo. “Ayer mismo, en Cangas de Onís, se representó la obra Amanda y les castañes máxiques para alumnos de Primaria a las 11:30 de la mañana, lo que demuestra que los escolares perdieron prácticamente toda la jornada de clase”, aseguró.

Javier Jové enseña las fichas de la guía "Ni ogros ni princesas" en un pleno de la Junta. / Vox

El diputado de VOX denunció asimismo el uso de cuadernos de actividades de coeducación en Secundaria, también dentro del horario escolar, con títulos como Amores diversos, Léxico de la sexualidad: ¿conquista o complicidad?, Riesgos de la masculinidad hegemónica o Hombres feministas. Según Jové, “son materiales impropios para menores, que no educan, sino que adoctrinan y desvían el tiempo y el esfuerzo de los alumnos de las materias fundamentales”.

Entre los contenidos de estos cuadernos, el parlamentario mencionó ejemplos como “comparar las diferencias entre los usos expresivos de alumnas y alumnos al describir pautas de encuentro sexual”, “cuestionar el modelo de masculinidad hegemónica como modelo de atracción” o “favorecer el autocuestionamiento del alumnado masculino sobre su postura respecto al feminismo y las políticas de igualdad”.

“Mientras los niveles académicos caen, el Gobierno de Asturias dedica tiempo y dinero público a imponer su ideología en las aulas. La escuela debe formar ciudadanos libres, no militantes ideológicos”, concluyó Jové.