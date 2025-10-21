Ni la xata de la rifa resiste: todas las ferias ganaderas que se suspenden el resto del año en Asturias para controlar una contagiosa enfermedad de las vacas

Cerca de 30 ferias, certámenes y exhibiciones ganaderas en toda Asturias han sido suspendidas por la Consejería de Medio Rural hasta finales de año para mantener a raya la temida dermatosis nodular contagiosa (DNC). La también conocida como enfermedad de la piel de las vacas (provoca, además de fiebre, bultos y manchas en la piel y en órganos internos) ha sido localizada en España en varias granjas de Gerona (Cataluña) a principios de este mes.

La Consejería de Medio Rural anunció este martes por la mañana varias medidas, después de aplicar ya días atrás el protocolo de actuación ante la DNC, que incluye una cuarentena de 21 días para todos los animales que procedan de la zona afectada por los brotes.

Entre las nuevas medidas se encuentra la suspensión de aquí a finales de año de todas las ferias y certámenes que tengan que ver con el ganado, su exhibición y traslados. La primera en estar afectada es la Feria de Otoño de Nava, prevista para el próximo domingo. Ya ha sido cancelada. No se libran grandes certámenes ganaderos, de renombre y reputación, como todos los que giran en torno a la festividad de Todos los Santos (Cudillero, Villayón o Somiedo), lasferionas de Corao (Cangas de Onís) y Teverga o el de San Andrés, en Cangas del Narcea. Entre otros.

Todo tipo de ganado

La prohibición no afecta solo al vacuno, sino a todo el ganado: equino, caprino, ovino e incluso aviar. Cancelada queda la feria de "La Pinina", en Vegadeo, el próximo 11 de noviembre, o el certamen caballar de San Simón, en Grado, el 28 de octubre. En Manzaneda (Gozón) y El Ferrero no libran siquiera el popular sorteo de la xata de la rifa: la tradicional subasta estaba prevista para el 8 y el 14 de diciembre.

La última muestra del año, de diverso ganado en Mercaplana, en Gijón, también se cancela.