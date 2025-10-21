Zapico asegura que activará en 2026 el "olvidado" Consejo de Transparencia y ya evalúa quién podría presidirlo

El consejero de Ordenación del territorio, Vivienda y Derechos Ciudadanos de Asturias, Ovidio Zapico, ha anunciado este lunes en la Junta General del Principado que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno de Asturias será una realidad “a comienzos del próximo año”, después de más de siete años sin desarrollarse la ley autonómica que regula su creación.

Zapico ha respondido así a la interpelación de la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé, quien reprochó al Gobierno regional el “limbo jurídico” en que se encuentra la Ley de Transparencia, Buen Gobierno y Grupos de Interés, aprobada en 2018 y sin aplicación efectiva. La parlamentaria ha recordado que el texto legal preveía la constitución del Consejo y de la Oficina de Buen Gobierno y Lucha contra la Corrupción en un plazo máximo de seis meses desde su entrada en vigor, “mandato que el Principado ha ignorado durante siete años”, ha señalado.

El consejero ha reconocido el retraso y ha asumido que la ley “ha dado resultados justos”, aunque atribuyó el bloqueo al fracaso del acuerdo político entre el PSOE y Ciudadanos en la pasada legislatura, cuando “todo estalló por los aires” durante la designación del primer presidente del Consejo. La persona candidata a presidirlo fue desestimada tras cuestionar que la sede estuviese en Avilés. Aun así, Zapico ha asegurado que su departamento “trabaja desde el inicio de la legislatura para desbloquear la situación” y que el proceso de constitución está bien encaminado.

Zapico ha precisado que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, del que dependerá la oficina anticorrupción, contará con una dotación inicial de 180.000 euros en los presupuestos de 2026 y una plantilla de ocho personas más la presidencia, que será elegida por mayoría reforzada en la Cámara autonómica. “Buscamos una persona de reconocido prestigio e intachable compromiso con la transparencia”, afirmó.

Tomé ha valorado el anuncio como un “paso necesario” tras años de parálisis, aunque ha advertido que la transparencia “no puede seguir siendo una pose política”. La diputada ha reclamado acción y ha urgido al Gobierno a aprobar también el registro público de grupos de interés y el plan estratégico de transparencia que prevé la ley.

Zapico ha concluido que la puesta en marcha del Consejo será “un objetivo de legislatura” y que el Gobierno asturiano tiene “la oportunidad histórica de hacerlo bien esta vez, aprendiendo de los errores del pasado”.