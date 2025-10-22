Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los accionistas minoritarios de Duro cargan contra el plan de reestructuración: "Es trocear la empresa a precios de derribo"

La Sindicatura de pequeños propietarios exige una "investigación judicial" a los inversores mexicanos

El vicepresidente de Duro Felguera, Jaime Isita, en una junta de accionistas.

El vicepresidente de Duro Felguera, Jaime Isita, en una junta de accionistas. / Juan Plaza

Yago González

Yago González

Oviedo

La Sindicatura de Accionistas Minoritarios (SAM) de Duro Felguera, que representa en torno al 8% del capital, ha denunciado el "maltrato" sufrido por "los accionistas minoritarios asturianos y españoles" en el contexto del plan de reestructuración aprobado por el consejo de administración de la compañía para evitar el concurso de acreedores, el cual contempla, entre otras medidas, reducir a la mitad el valor de los títulos, pasando de 0,05 a 0,025 euros.

"Quienes hemos padecido los peores momentos no merecemos el troceo de la empresa a precios de derribo, en favor de una empresa participada por el Estado", ha criticado el presidente del SAM, Eduardo Breña, en un comunicado.

A su juicio, "la enorme dilución que va a conllevar para los accionistas minoritarios la 'operación acordeón' (esto es, la reducción y posterior ampliación de capital) es la culminación de la gestión padecida desde la entrada de los socios", la cual "debería ser objeto de investigación judicial".

"Es inadmisible e indefendible lo que pretenden los socios y los que han sido engañados se autoengañen pensando que tiene sentido que se emitan 400 millones de acciones a cambio de un préstamo de 10 millones de euros", ha criticado Breña en alusión a la inyección de capital que, según prevé el plan de Duro, acometerá el grupo Prodi una vez se realice la devaluación de títulos y la salida del accionariado de Mota-Engil México.

Noticias relacionadas y más

"Es una vergüenza lo que se ha permitido con la sociedad cotizada decana de la Bolsa, un símbolo de nuestro poder industrial. Hemos tratado de evitar lo ocurrido y manifestamos claramente que los socios no merecen nuestra confianza. Los responsables de lo ocurrido deben responder y quienes han permanecido inmóviles no pueden lamentarse ahora", ha criticado Breña.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Puente habla por primera vez sobre el peaje del Huerna: descarta el rescate, apunta a Álvarez-Cascos y deja una reflexión sobre los asturianos
  2. El cierre que ya prepara ArcelorMittal y que reducirá su capacidad de producir acero en Asturias
  3. Casi mata a su exnovio a puñaladas: pena de cárcel para una joven asturiana
  4. Por qué Asturias ha tenido mucho que ver en la propuesta de Pedro Sánchez para acabar con el cambio horario
  5. Así afectará la nueva borrasca a Asturias: lluvia y fuertes rachas de viento (pero sigue el calor)
  6. Llevaban cien kilos de hachís en la autopista con destino a Oviedo: detenidas 31 personas en la 'operación Vildas' contra el tráfico de drogas
  7. La china BYD reactiva su interés por instalar una fábrica de coches en Asturias: estos son los motivos
  8. Confirmado el aterrizaje definitivo de dos universidades privadas en Asturias: un 'modelo innovador y dinámico' para Oviedo y Avilés está 'de enhorabuena

Adiós a las concentraciones de animales en Asturias: perros y gatos, únicos exentos de la prohibición para evitar que llegue la dermatosis bovina

Adiós a las concentraciones de animales en Asturias: perros y gatos, únicos exentos de la prohibición para evitar que llegue la dermatosis bovina

El mapa de la riqueza en los hogares de Asturias: así son las zonas con mayor y menor renta de la región... ¿cómo es la tuya?

El mapa de la riqueza en los hogares de Asturias: así son las zonas con mayor y menor renta de la región... ¿cómo es la tuya?

Los accionistas minoritarios de Duro cargan contra el plan de reestructuración: "Es trocear la empresa a precios de derribo"

Los accionistas minoritarios de Duro cargan contra el plan de reestructuración: "Es trocear la empresa a precios de derribo"

¿Es Asturias una tierra fértil para la atracción de inversiones? Barbón no tiene dudas y así lo defiende

¿Es Asturias una tierra fértil para la atracción de inversiones? Barbón no tiene dudas y así lo defiende

En este estado quedó una finca de Aveno, en Siero, tras declararse un incendio en un cobertizo que albergaba bolos de hierba

En este estado quedó una finca de Aveno, en Siero, tras declararse un incendio en un cobertizo que albergaba bolos de hierba

El PP tacha de "paripé" las medidas del Principado ante la enfermedad de las vacas y ve insuficiente el cierre de mercados y suspensión de ferias

El PP tacha de "paripé" las medidas del Principado ante la enfermedad de las vacas y ve insuficiente el cierre de mercados y suspensión de ferias

La AEMET alerta del gran impacto de la borrasca Benjamín: así afecta a Asturias, en riesgo por fuerte oleaje y viento

La AEMET alerta del gran impacto de la borrasca Benjamín: así afecta a Asturias, en riesgo por fuerte oleaje y viento

Así fueron rescatados un corredor de montaña y sus dos perros mientras hacían una ruta por el pico Maciéndome de Ponga

Así fueron rescatados un corredor de montaña y sus dos perros mientras hacían una ruta por el pico Maciéndome de Ponga
Tracking Pixel Contents