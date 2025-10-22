Adiós a las concentraciones de animales en Asturias: perros y gatos, únicos exentos de la prohibición de ferias y mercados para evitar que llegue la dermatosis bovina

Este mismo miércoles han entrado en vigor en Asturias las medidas cautelares adoptadas por la Consejería de Medio Rural frente a a la enfermedad dermatosis nodular contagiosa (DNC), tras la publicación de la resolución en el Boletín Oficial del Principado.

El Principado advierte de que la presencia en Asturias de la también conocida como enfermedad de la piel de las vacas –provoca llamativos bultos y heridas tanto externa como internamente en los animales, además de fiebre, extenuación y edemas; en algunos casos, la muerte– provocaría "graves consecuencias tanto para la cabaña ganadera como para los movimientos comerciales desde la zona afectada".

Nódulos en ubres. / MAPA/ Tsviatko Alexandrov

La evolución de DNC en Europa y en España –donde se han detectado destacado brotes en granjas de Gerona– hace indicar, avisa Medio Rural, de que "el riesgo de que pueda llegar al Principado se ha incrementado considerablemente durante las últimas semanas". De ahí la necesidad de aumentar las medidas para blindar la región.

La prohibición publicada

El BOPA de este mismo miércoles recoge las medias, entre las figura suspender hasta el 31 de diciembre todas las concentraciones de animales (ferias, concurso, certámenes, subastas, mercados...) "salvo de perros y gatos". Por este motivo, cualquier evento relacionado con estos dos animales –carreras, concursos caninos...– podrán celebrarse.

También se suspende 21 días, hasta el 11 de noviembre, la autorización como mercado nacional al de Pola de Siero. El Principado advierte de que la medida se podría prorrogar en caso de que la evolución de la enfermedad así lo exija.

Además, sigue en vigor el protocolo de actuación sobre la entrada de animales en Asturias procedentes de zonas de riesgo: se les aplicará una cuarentena de 21 días, además de ser obligatoria la desinsectación de todos los animales ubicados en las instalaciones tras su llegada.

El plan de actuación cuenta con el aval de las organizaciones agrarias (UCA, URA, ASAJA, COAG, USAGA), pero con discrepancias. Unas creen excesivo cerrar el mercado de la Pola –en el caso de URA– y otras pide ir más allá y suspender todo el movimiento de reses, como UCA.

En la vecina Cantabria han adoptado las mismas medidas de Asturias, pero han sido más restrictivos al prohibir la entrada en la comunidad de animales procedentes de explotaciones situadas en zonas declaradas como infectadas, de protección o de vigilancia frente a la DNC, o sometidas a restricciones de movimientos por la autoridad competente del territorio de origen, cualquiera que sea su destino, finalidad o modalidad de traslado, tal y como publicó el lunes 20 el boletín regional.