La AEMET alerta del gran impacto de la borrasca Benjamín: así afecta a Asturias, en riesgo por fuerte oleaje y viento
Bajan las temperaturas y se sitúan en torno a los 18 grados de máxima
Una nueva borrasca de gran impacto, apodada como Benjamín, llega a España y obliga a la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) a alertar a la población de la virulencia del viento y el oleaje en la costa norte, donde se esperan olas de más de 7 metros. A la alerta en el litoral asturiano, se suma otra por viento en el suroccidente, la zona central y valles mineros y la Cordillera y Picos de Europa.
La Aemet advierte a la población de informarse de los avisos que se vayan activando. De acuerdo a las previsiones, la situación irá empeorando en las próximas horas y el jueves el paso de la borrasca alcanzará su punto álgido en Asturias con rachas significativas de viento y un fuerte oleaje que eleva la alerta de amarillo a naranja (riesgo moderado). La recomendación es no acercarse a lugares de costa y recoger o asegurar cualquier objeto que pueda ser arrastrado por el viento, como mobiliario de terraza o macetas.
En cuento a las temperatruas, se producirá un descenso notable de las mínimas y también las máximas, que abandonan los 21 grados de los últimos días para situarse en torno a los 18.
El jueves también se espera lluvias generalizadas en el Principado que no se descartan localmente fuertes al principio del día en la Cordillera más occidental y Picos de Europa.
¿Y el fin de semana?
Lo peor del paso de la borrasca Benjamín por Asturias se concentra el miércoles y el jueves. El viernes la situación vuelve la normalidad. Se esperan nubes y lluvias débiles y dispersas. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso, algo más acusado de las mínimas en el interior oriental. El viento pasará a ser flojo y de componente sur.
El sábado se esperan nubes, algún chubasco y un ligero descenso de las temperaturas que se sitúan, de media, entre los 10 y los 15 grados.
