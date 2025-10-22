Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Aitana Castaño y Alfonso Zapico lanzan nueva novela, "Las madrinas", ambientada en los últimos años de la dictadura franquista

"La Trilogía Minera", el anterior trabajo de la escritora y el ilustrador asturianos, va ya por más de 30.000 lectores

Alfonso Zapico y Aitana Castaño.

Alfonso Zapico y Aitana Castaño. / Ricardo Solís / RICARDO SOLIS

Elena Fernández-Pello

Elena Fernández-Pello

Oviedo

Aitana Castaño y Alfonso Zapico relatan en su nueva novela, "Las madrinas", editada por Pez de Plata, las vicisitudes de la joven Gloria Montes, que, embarazada y repudiada por su familia, deja Asturias, con la cuenca minera en pie de huelga, en un camión de ganado, con un pasaporte falso y con destino a Bruselas, donde en los años 60 emigraron tantos asturianos. La nueva colaboración de los dos jóvenes autores asturianos -ella, la escritora, de Langreo; él, ilustrador, de Blimea- sigue la estela "La Trilogía Minera", con la que han superado los 30.000 lectores.

"Las madrinas" está ambientada en las últimas décadas de la dictadura, con las heridas de la Guerra Civil y la postguerra aún por cerrar. La protagonista, por esos giros del destino y de la narración, acabará en Madrid, salvaguardada por "la solidaridad de clase y la generosidad de las mujeres que se encontrará en el camino". En ese camino, avanza la editorial, también se cruzará con "fantasmas del pasado de nombres prohibidos, indianos excéntricos, periodistas de barro, comunistas italianos, amores furtivos, campos de concentración, las novelas de Luisa María Linares, una gira de Juanito Valderrama por Centroeuropa… Y la eterna presencia de Cleopatra".

Aitana Castaño (Langreo, 1980) pone la letra de "Las madrinas", Alfonso Zapico (Blimea, 1981) las ilustraciones.

Castaño es licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, ha sido redactora en los diarios LA NUEVA ESPAÑA y "La Voz de Asturias" y en los informativos de RTPA (Radiotelevisión del Principado de Asturias) y jefa editorial de "La Cuenca del Nalón". Desde 2023 forma parte del «Comando Norte», una sección del programa "Hoy por hoy" de la Cadena SER y presenta varios podcast, entre ellos "Dalle mío nena", dedicado a recabar el testimonio de las mujeres de los pueblos de Asturias.

Zapico es ilustrador, historietista y autor de cómic, publica en diarios y revistas literarias nacionales e internacionales, entre ellos en LA NUEVA ESPAÑA, también en "Librújula" y "El País", "Magazine XXI" y "L`Internazionale". Como autor de cómic ha sido traducido al inglés, francés, alemán, italiano, polaco o griego. Debutó con "La guerra del Profesor Bertenev" en 2006 para el mercado francobelga y su primer trabajo editado en España fue "Café Budapest", en 2008. Desde entonces ha publicado, entre otras obras, "Dublinés" (2011), "La Ruta Joyce" (2011), "El otro mar" (2013), "Cuadernos d`Ítaca" (2013), los tres primeros tomos de "La Balada del Norte" (2015, 2017 y 2019) y "Los puentes de Moscú". En 2012 ganó el Premio Nacional de Cómic.

Juntos y en Pez de Plata han publicado "La Trilogía Minera», compuesta por los libros "Los niños de humo" (2018), "Carboneras" (2020) y "Rastros de ceniza" (2022).

