Astilleros Gondán, premiado por su sostenibilidad y su modelo familiar

Astilleros Gondán, centenario fabricante naval asturiano afincando en Figueras (Castropol), ha sido distinguido con el premio "Forbes-UBS Sustainability" a la Excelencia Sostenible. El presidente de Gondán, Álvaro Platero Díaz; y su hijo, Álvaro Platero Alonso, vicepresidente de la compañía, recibieron el galardón en una ceremonia celebrada en Madrid. Según informaron los organizadores, las empresas premiadas fueron seleccionadas por su "alineamiento con los Objetivos de Desarrollo Sostenible", así como por "el valor de los modelos familiares que entienden la sostenibilidad como legado y motor de confianza". Otras compañías distinguidas fueron Julia Travel, Grupo Saica, Andreu World y Hoteles Santos, entre otras.