Asturianos atrapados en las listas de espera: tres especialidades aglutinan casi 56.000 pacientes pendientes de una consulta

Las especialidades de traumatología, oftalmología y dermatología aglutinan la mitad del total de pacientes asturianos que están esperando por una consulta con el especialista en la sanidad pública. Entre las tres suman 55.666 enfermos, sobre un total de 112.185.

A finales del pasado mes de septiembre, eran 26.028 los usuarios que aguardaban por una cita con el traumatólogo. Para ser vistos por el oftalmólogo esperaban 18.510. Y estaban pendientes de una consulta con el dermatólogo 11.128 asturianos.

La demora media de las consultas con el especialista es de 93 días. La más elevada se registra en traumatología, con 133 días. La de oftalmología es de 116 días. Y la de dermatología es sensiblemente más baja, de 82 días, pese al abultado volumen de pacientes.

Por encima de 82 días están urología, con 106 días de espera; alergología, con 101 días; neurocirugía, con 90 días; endocrinología, con 84; y cirugía general, con 83 días. Sin embargo, en todas ellas la cifra de pacientes pendientes de una consulta es notablemente inferior a la de las tres disciplinas señaladas al principio.

En el extremo opuesto, las especialidades con menores esperas para ser visto por un especialista son oncología médica, con 4 días; y oncología radioterápica, con 10 días.

Salud destaca la mejoría del último año

En su informe mensual, difundido este pasado lunes, la Consejería de Salud subraya que, en septiembre, la red sanitaria pública registró “un importante incremento de consultas en los servicios hospitalarios, hasta alcanzar las 145.773”. Y añade. “Esta cantidad también supera el nivel de actividad previo a la pandemia: en el mismo mes de 2019 se registraron 126.950. Por lo tanto, la actividad se ha incrementado un 15%”.

Otro dato positivo que destaca la Administración sanitaria: “La demora media para una primera consulta se sitúa en 93 días, 10 menos que hace un año”.