Asturias espera "agilizar" la presentación de la revisión de oficio contra la prórroga del Huerna

Alejandro Calvo cree que hay margen para negociar la bonificación total del peaje hasta que se resuelvan los procesos judiciales

Alejandro Calvo.

Alejandro Calvo. / Miki López / LNE

Alicia García-Ovies

Oviedo

Asturias trabaja para presentar cuánto antes la revisión de oficio de la prórroga del peaje del Huerna. El consejero de Movilidad, Alejandro Calvo, confía en contar con el documento a “la mayor agilidad”, aunque recuerda que el Gobierno de Asturias “tiene que actuar con unos parámetros de fiabilidad y con un nivel de rigor jurídico y de legitimidad respecto del proceso absolutamente escrupulosos”, puesto que este paso puede ser la antesala del futuro proceso Contencioso-Administrativo.

No obstante, Calvo insiste en la necesidad de avanzar, en paralelo, mientras se define la decisión final jurídica, en la bonificación del peaje. El consejero cree que aún hay margen para la negociación política que permita congelar temporalmente el pago por cruzar a la Meseta, aunque recuerda que previamente es necesaria la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado.

En su opinión, lograr la bonificación total del peaje sería muy importante" para que los asturianos viesen un "mensaje directo" del Gobierno de España sobre una situación, que a medio plazo está convencido de que "se resolverá favorablemente" para los intereses del Principado.

Para Calvo lo importante es desarrollar todo el proceso “de la mejor manera y salvaguardando el interés público que también es el interés de Asturias”.

