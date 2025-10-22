Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Asturias impulsa la contratación de jóvenes investigadores con un millón de euros en ayudas

"Estas convocatorias refuerzan el compromiso del Principado con la innovación y la investigación como motor de desarrollo autonómico", celebró el director general de Investigación

Jóvenes con un microscopio

Jóvenes con un microscopio

Sara Bernardo

Sara Bernardo

La Ley asturiana de Ciencia sigue su curso. El Gobierno del Principado ha puesto en marcha una nueva edición del Programa Jovellanos, destinado a impulsar la contratación de titulados universitarios en actividades de investigación, desarrolló e innovación (I+D+i). La iniciativa cuenta con un millón de euros para ayudar a las empresas a incoporar personal cualificado.

El programa está gestionado por la Agencia Sekuens, en colaboración con la Fundación para el Fomento en Asturias de la Investigación Científica y la Tecnología (Ficyt), y las ayudas están cofinanciadas con fondos Feder. Podrán cubrir hasta el 80% de los costes salariales y solicitarse hasta el 10 de noviembre.

El objetivo de esta convocatoria es incrementar el personal especializado en investigación, facilitar la inserción laboral de titulados y fomentar la incorporación de la I+D+i en las empresas asturianas, especialmente en las pymes, que podrán mejorar su acceso a fondos europeos.

En ediciones anteriores, el programa permitió la contratación de más de 50 investigadores y tecnólogos, de los cuales entre el 71% y el 86% continuaron en las compañías, la mayoría con contratos indefinidos.

Subvenciones para proyectos I+D+i

Por otra parte, la Agencia Sekuens ha publicado en el Boletín Oficial del Principado (BOPA) la convocatoria de subvenciones para proyectos de I+D+i en red, dotada con 700.000 euros. Esta línea, también gestionada junto a Ficyt, promueve la colaboración público-privada entre organismos de investigación y empresas. Las solicitudes pueden presentarse hasta el 12 de noviembre.

El director general de Investigación, Innovación y Transformación Digital, Iván Aitor Lucas, señaló que ambas convocatorias "refuerzan el compromiso del Principado con la innovación y la investigación como motor de desarrollo autonómico".

Hablan asturianos afectados por el ELA tras el anuncio de ayudas de 10.000 euros mensuale: "No tenemos ninguna confianza, lo hacen para callarnos"

Asturias impulsa la contratación de jóvenes investigadores con un millón de euros en ayudas

¿Cómo plantar cara en Asturias a la temida dermatosis de las vacas? Estos son los pasos que debe seguir el ganadero

El mapa de la riqueza en los hogares de Asturias: así son las zonas con mayor y menor renta de la región... ¿cómo es la tuya?

Los colegios asturianos contarán con más profesores para reforzar dos de las asignaturas con peor nivel entre el alumnado

Asturias espera "agilizar" la presentación de la revisión de oficio contra la prórroga del Huerna

El grupo catalán Mecalux se quedará con la sede de Duro Felguera en Gijón por 13,6 millones

El PP tacha de "paripé" las medidas del Principado ante la enfermedad de las vacas y ve insuficiente el cierre de mercados y suspensión de ferias

