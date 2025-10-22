Asturias recibe a la borrasca "Benjamín": fuertes vientos, peligro por oleaje en la costa y bajada de temperaturas
La alerta naranja en el litoral, con olas de 7 metros, durará desde la medianoche hasta por la tarde
Este miércoles deja ya rachas de 95 kilómetros por hora en puntos como Cabo Busto, en Valdés
La borrasca "Benjamín" ya se ha dejado notar este miércoles, con fuertes vientos que alcanzaron los 95 kilómetros por hora en Cabo Busto (Valdés), o las zonas de montaña, como la vega de Urriellu, donde por la tarde se alcanzaron los 90. Será la tónica general a lo largo de la madrugada, por la mañana y hasta la tarde del jueves. En Oviedo también se notó el viento, y los bomberos aseguraron la bandera de la plaza de la Escandalera por seguridad.
Acercarse a la costa asturiana no será muy recomendable. Meteorología ha lanzado un aviso naranja por fenómenos costeros, en la parte occidental hasta la una de la tarde, y en la oriental hasta las cuatro. El viento vendrá del oeste. Se esperan olas de 7 metros, lo que hará la navegación poco recomendable.
Se esperan chubascos, no con tanta fuerza como en Galicia, donde se esperan acumulaciones de 100 litros por metro cuadrado, y bajarán las temperaturas. Si este miércoles hubo máximas de de 28 grados en Mieres, Gijón y el Oriente, para este jueves se espera una bajada apreciable, con másximas de 19 grados en la costa, 18 en Oviedo y 17 en Cangas del Narcea. Las mínimas serán de 7 en cangas, de 9 en Lamgreo y 11 en Oviedo, al final del día.
