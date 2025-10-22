Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Asturias recibe a la borrasca "Benjamín": fuertes vientos, peligro por oleaje en la costa y bajada de temperaturas

La alerta naranja en el litoral, con olas de 7 metros, durará desde la medianoche hasta por la tarde

Este miércoles deja ya rachas de 95 kilómetros por hora en puntos como Cabo Busto, en Valdés

Los bomberos aseguran la bandera de la plaza de la Escandalera de Oviedo por el viento.

Los bomberos aseguran la bandera de la plaza de la Escandalera de Oviedo por el viento. / LNE

Luis Ángel Vega

Luis Ángel Vega

Oviedo

La borrasca "Benjamín" ya se ha dejado notar este miércoles, con fuertes vientos que alcanzaron los 95 kilómetros por hora en Cabo Busto (Valdés), o las zonas de montaña, como la vega de Urriellu, donde por la tarde se alcanzaron los 90. Será la tónica general a lo largo de la madrugada, por la mañana y hasta la tarde del jueves. En Oviedo también se notó el viento, y los bomberos aseguraron la bandera de la plaza de la Escandalera por seguridad.

Los bomberos en pleno trabajo.

Los bomberos en pleno trabajo. / LNE

Acercarse a la costa asturiana no será muy recomendable. Meteorología ha lanzado un aviso naranja por fenómenos costeros, en la parte occidental hasta la una de la tarde, y en la oriental hasta las cuatro. El viento vendrá del oeste. Se esperan olas de 7 metros, lo que hará la navegación poco recomendable.

Se esperan chubascos, no con tanta fuerza como en Galicia, donde se esperan acumulaciones de 100 litros por metro cuadrado, y bajarán las temperaturas. Si este miércoles hubo máximas de de 28 grados en Mieres, Gijón y el Oriente, para este jueves se espera una bajada apreciable, con másximas de 19 grados en la costa, 18 en Oviedo y 17 en Cangas del Narcea. Las mínimas serán de 7 en cangas, de 9 en Lamgreo y 11 en Oviedo, al final del día.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Puente habla por primera vez sobre el peaje del Huerna: descarta el rescate, apunta a Álvarez-Cascos y deja una reflexión sobre los asturianos
  2. El cierre que ya prepara ArcelorMittal y que reducirá su capacidad de producir acero en Asturias
  3. Casi mata a su exnovio a puñaladas: pena de cárcel para una joven asturiana
  4. El mapa de la riqueza en los hogares de Asturias: así son las zonas con mayor y menor renta de la región... ¿cómo es la tuya?
  5. Las claves de la ampliación del peaje del Huerna (por más de 1.500 millones de euros): Bruselas pone el foco en un asesor contratado por el Gobierno de Aznar
  6. Por qué Asturias ha tenido mucho que ver en la propuesta de Pedro Sánchez para acabar con el cambio horario
  7. Así afectará la nueva borrasca a Asturias: lluvia y fuertes rachas de viento (pero sigue el calor)
  8. Llevaban cien kilos de hachís en la autopista con destino a Oviedo: detenidas 31 personas en la 'operación Vildas' contra el tráfico de drogas

El sociólogo y politólogo Francisco Llera ingresará en la Academia de Ciencias Morales y Políticas

El sociólogo y politólogo Francisco Llera ingresará en la Academia de Ciencias Morales y Políticas

Ni perros ni gatos: solo estos dos animales se libran de la prohibición de mercados y ferias por la enfermedad de la piel de las vacas en Asturias

Ni perros ni gatos: solo estos dos animales se libran de la prohibición de mercados y ferias por la enfermedad de la piel de las vacas en Asturias

La banda de gaitas con mayoría de nativos americanos que ya suena en Oviedo… Florida

La banda de gaitas con mayoría de nativos americanos que ya suena en Oviedo… Florida

Asturias recibe a la borrasca "Benjamín": fuertes vientos, peligro por oleaje en la costa y bajada de temperaturas

Asturias recibe a la borrasca "Benjamín": fuertes vientos, peligro por oleaje en la costa y bajada de temperaturas

El Alcuentru Internacional de Lliteratura Asturiana de la Universidad de Oviedo rinde homenaje a Xuan Bello en su jornada inaugural

El Alcuentru Internacional de Lliteratura Asturiana de la Universidad de Oviedo rinde homenaje a Xuan Bello en su jornada inaugural

"Tú nos mueves", el innovador proyecto de Alsa que se basa en la experiencia de los usuarios: "Cubre todo el abanico de viajes y necesidades"

"Tú nos mueves", el innovador proyecto de Alsa que se basa en la experiencia de los usuarios: "Cubre todo el abanico de viajes y necesidades"

Hablan asturianos afectados por el ELA tras el anuncio de ayudas de 10.000 euros mensuales: "No tenemos ninguna confianza, lo hacen para callarnos"

Hablan asturianos afectados por el ELA tras el anuncio de ayudas de 10.000 euros mensuales: "No tenemos ninguna confianza, lo hacen para callarnos"

Asturias impulsa la contratación de jóvenes investigadores con un millón de euros en ayudas

Asturias impulsa la contratación de jóvenes investigadores con un millón de euros en ayudas
Tracking Pixel Contents