Asturias recibe a la borrasca "Benjamín": fuertes vientos, peligro por oleaje en la costa y bajada de temperaturas

La borrasca "Benjamín" ya se ha dejado notar este miércoles, con fuertes vientos que alcanzaron los 95 kilómetros por hora en Cabo Busto (Valdés), o las zonas de montaña, como la vega de Urriellu, donde por la tarde se alcanzaron los 90. Será la tónica general a lo largo de la madrugada, por la mañana y hasta la tarde del jueves. En Oviedo también se notó el viento, y los bomberos aseguraron la bandera de la plaza de la Escandalera por seguridad.

Los bomberos en pleno trabajo. / LNE

Acercarse a la costa asturiana no será muy recomendable. Meteorología ha lanzado un aviso naranja por fenómenos costeros, en la parte occidental hasta la una de la tarde, y en la oriental hasta las cuatro. El viento vendrá del oeste. Se esperan olas de 7 metros, lo que hará la navegación poco recomendable.

Se esperan chubascos, no con tanta fuerza como en Galicia, donde se esperan acumulaciones de 100 litros por metro cuadrado, y bajarán las temperaturas. Si este miércoles hubo máximas de de 28 grados en Mieres, Gijón y el Oriente, para este jueves se espera una bajada apreciable, con másximas de 19 grados en la costa, 18 en Oviedo y 17 en Cangas del Narcea. Las mínimas serán de 7 en cangas, de 9 en Lamgreo y 11 en Oviedo, al final del día.