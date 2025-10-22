¿Es Asturias una tierra fértil para la atracción de inversiones? Barbón no tiene dudas y así lo defiende

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha asegurado esta mañana que “Asturias es una tierra fértil para la atracción de inversiones”, como demuestra que “atrae más empresas de la que se van”.

Así lo ha afirmado ante las críticas de la portavoz de Vox, Carolina López, quien ha advertido de la pérdida de autónomos, a los que ha calificado como “el motor económico y ejemplo de esfuerzo, sacrificio y responsabilidad”.

Según ha explicado el presidente, este fenómeno es “común” cuando las economías “marchan bien”, pues se crean empresas que general empleo, provocando que muchos autónomos acaben convirtiéndose en asalariados. “Quédese con este dato, 27.600 personas trabajando más que hace 6 años”, ha pedido Barbón a López.

No obstante, también ha reconocido que hay determinados sectores en los que el relevo generacional es difícil, como por ejemplo el comercio, un sector que preocupa al Principado, que está impulsando una línea estratégica de inversiones para que el sector pueda modernizarse, vender online y competir con el comercio electrónico.

3.500 autónomos menos

López, por su parte, ha advertido que Asturias ha perdido 3.500 autónomos desde el inicio de la legislatura, lo que equivale, ha dicho, “a dejar vacíos once concejos de los más pequeños de la región”.

“Mientras los autónomos cierran sus negocios, los despachos del Principado se llenan de cargos, asesores y compañeros de partido”, ha señalado la portavoz, subrayando que el Ejecutivo socialista “no apoya a los autónomos porque quiere acabar con el espíritu emprendedor, convertirlos en un colectivo precario y dependiente del poder político”.

Por ello, López ha reclamado bajar impuestos y simplificar trámites y burocracia para los autónomos, de forma que “se facilite su trabajo y su día a día”. Aunque ha lamentado que este “sacrificio y esfuerzo” es desconocido por Barbón, pues “siempre ha vivido del presupuesto público”.

A esta crítica ha respondido el presidente asegurando que está orgulloso de haber sido alcalde y ahora presidente regional, y ha comparado su curriculum con el de Abascal: “Si bien yo he dedicado mi vida a gobernar, no parece que el señor Abascal haya gobernado público”, ha comentado, antes de recordar que tanto maestros como enfermeros, bomberos, militares o los cuerpos de seguridad viven también del presupuesto público.