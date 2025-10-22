Los colegios asturianos contarán con más profesores para reforzar dos de las asignaturas con peor nivel entre el alumnado

Comprensión lectora y Matemáticas son las dos asignaturas con peor nivel entre el alumnado español. Por eso, el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deporte, ha diseñado distintos planes enfocados en el refuerzo de ambas materias. De esta forma, la Consejería de Educación ha podido incorporar este curso a 175 docentes gracias a una financiación estatal de 6,8 millones de euros.

La idea es desarrollar dos programas de cooperación centrados en el refuerzo de matemáticas y competencia lectora además de dar continuidad al Programa para la Ortientación, Avance y Enriquecimiento Educativo (PROA+ FSE+), financiado por el Fondo Social Europeo Plus y dirigido a reducir el abandono escolar.

Los programas de refuerzo competencial buscan mejorar el nivel del alumnado de Primaria, Secundaria y ciclos formativos. Si bien es cierto que Asturias es la segunda comunidad con mejores resultados en matemáticas, este complemento se han puesto en marcha en 61 centros públicos (36 colegios y 25 institutos), seleccionados a partir de los resultados de la evaluación diagnóstica realizada hace dos años.

Cada centro cuenta con una persona coordinadora del programa y para poder cubrir las horas dedicadas a esta función, se han incorporado 95 docentes a media jornada. También se han creado dos unidades formativas especializadas en los Centros del Profesorado y de Recursos (CPR): una para la competencia matemática, con seis asesorías, y otra para la competencia lectora, con cinco. Además, el proyecto incluye una partida para formación del profesorado en los CPR.

En el caso de los centros concertados (once en total), la actuación se centrará en la formación docente y el asesoramiento metodológico.

Programas de orientación

El programa PROA+ FSE+ continuará este curso en 80 centros públicos (que han incorporado a principios de octubre a un docente a media jornada) y en diez centros concertados.

Los centros públicos participantes son 50 colegios, 15 institutos, 8 colegios rurales agrupados (CRA) y 7 centros públicos de educación básica (CPEB). En esta edición, cada centro ha podido elegir la especialidad docente más adecuada a sus necesidades.

El PROA+ FSE+ mantiene también la figura del coordinador, de modo que los 80 nuevos docentes reforzarán los equipos ya existentes.

El programa, que forma parte de la cooperación territorial, se ha ampliado hasta el curso 2027-2028, a petición del Gobierno del Principado. Entre sus objetivos se incluyen la reducción del abandono escolar temprano, la mejora del rendimiento académico y la creación de entornos educativos inclusivos para el alumnado en situación de vulnerabilidad.