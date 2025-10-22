El compromiso de Barbón con la región: "Voy a dar la cara por Asturias siempre, hasta que me la partan"

Hay una cuestión que se repite con frecuencia en cada sesión de preguntas al presidente: el compromiso de Adrián Barbón con el Principado. El jefe del Ejecutivo ha tenido que defender en más ocasiones de las que le gustaría que lo intereses de la región son los suyos propios, ante los recelos de una oposición que considera que la política regional la vienen marcando desde hace demasiado tiempo los intereses de Pedro Sánchez.

Así ha sido una vez más con el peaje del Huerna. Sin embargo, Barbón ha querido ser en esta ocasión más tajante que nunca. “Mi compromiso como presidente es dar la cara por Asturias siempre, en todo momento, y la voy a dar siempre que se cometa una injusticia y siempre que esté en desacuerdo con una posición política. Hasta que me la partan, me da igual”, sentenció ante las críticas de Álvaro Queipo.

La mayor "tropelía" con Asturias

El presidente aseguró que su presencia en la manifestación del viernes consistió en eso, en alzar la voz por los intereses de Asturias, pero "ustedes pensaban que no nos íbamos a atrever a movilizarnos". E insitió en que "el mayor desprecio, el mayor desmán o la mayor tropelía que ha cometido un Gobierno de España con Asturias", fue la prórroga "ilegal" del peaje del Huerna acordada en el año 2000, que extiende el peaje hasta 2050.

"No le digo que pida perdón, sino que unifique el discurso con el resto de la Alianza por las Infraestructuras. Si hay una movilización es porque la Comisión Europea ha declarado que la prórroga fue ilegal, y usted es incapaz de decirlo. Solo hay dos personas que dicen en Asturias que la prórroga fue técnicamente legal. Lo dijo usted y lo dijo el padre putativo del señor Pumares, el señor Cascos", afirmó.

Reunión con Madrid

Álvaro Queipo había cuestionado previamente el papel que el presidente socialista ha tenido en los últimos días para lograr que el Ministerio de Transportes dé un paso atrás y acepte negociar un posible rescapte de la AP-66. "¿En estos últimos quince días usted que ha hecho? El día previo a la manifestación estuvo en Madrid, ¿por qué no pidió una reunión en el Ministerio o en Moncloa? ¿O el problema es que a usted no le reciben en Madrid? ¿Cuál es el problema, que no pide las reuniones o que no lo reciben? Porque si es así, dígalo, que este parlamento lo va a apoyar", se preguntó.

Para Queipo, el Gobierno asturiano está representando una "performance" porque mientras aseguran estar en contra de la postura del Ministerio de Transportes a favor de mantener la prórroga del Huerna, la FSA manda un correo a todos sus militantes para que "llenen" el acto que Pedro Sánchez va a tener este domingo en León "y aplaudan con las manos llenas de sangre de alegría".

Acto, recordó Queipo, al que Adrián Barbón no acudirá por tener agenda en Avilés, aunque, en su opinión, "sería una buena oportunidad para que buscase un a parte con el presidente para poder plantearle la situación que lleva año y pico sin plantearle a nadie".

"¿Qué dirían su supendo mi agenda como presidente por ir a un mitín del partido?", le preguntó como respuesta Barbón, quien puso en duda lo que haría en su lugar el líder de los populares: "Usted lo haría porque tiene pavor a su partido, yo no. En el fondo a usted si lo llamaran desde Génova para cancelar su agenda y anteponer los actos del partido, siempre lo haría".