"Ser familia de acogida cambia tu visión del mundo, es una experiencia única"

"¿Quieres tener menos tiempo para ti, pero ser más feliz?". Un cartel con este eslogan fue lo que hizo que, por casualidad, Emma Alonso-Vega Álvarez acabase lanzándose a la piscina y convirtiéndose junto a su marido, Ángel López Fernández, en padres de acogida. Una aventura en la que se embarcaron por primera vez en abril de 2017. "Trabajé siempre en el ámbito de los servicios sociales, y me parecía injusto que los hijos de familias que no lo han tenido fácil vieran marcado su futuro por algo que no era "culpa" suya", explica desde su casa de Verdicio, el nuevo hogar del pequeño que en la actualidad, tienen en régimen de acogida temporal.

Tras tomar la decisión y después de una charla informativa y de seguir los pasos que requiere el proceso, a principios de noviembre de ese mismo año la pareja recibió en su casa a su "primer peque. Es una experiencia única. Se crean vínculos muy especiales porque normalmente, se sigue teniendo contacto con las familias que adoptan a los pequeños. En nuestro caso, tenemos contacto con todas ellas. Es muy gratificante ver cómo van creciendo los niños, sus logros, su primer día de cole… Y los nuevos papás están superagradecidos por nuestra labor, porque de otra manera los pequeños habrían pasado ese tiempo en un centro de alojamiento de la red de servicios sociales", explica Alonso-Vega.

El bienestar del menor en acogida es siempre la prioridad de este programa impulsado por el Principado de Asturias. Bajo esta premisa, aquellos que quieran optar a ser familia de acogida deberán recibir una completa formación. "Son 15 horas repartidas en 5 días (3 horas cada día), a lo largo de dos semanas: la primera semana son 3 sesiones y la segunda semana las dos sesiones restantes. Suelen ser en horario de tarde, para conciliar con los horarios laborales de las familias y se tratan todos los temas: trámites administrativos, conceptos legales (tutela, guarda…), las diferentes circunstancias por las que un niño está en el sistema de protección. También se ahonda en el tema psicológico: el apego, el trauma, la vinculación de los niños… Se nos dan pautas educativas y orientaciones sobre cómo entender la crianza para la reparación del daño sufrido por el niño. Y en la última sesión participan familias de acogida con experiencia y nos cuentan cómo lo viven ellos: sus miedos, satisfacciones, dificultades…", cuenta.

Conocer su realidad

El resultado no solo es obtener las claves básicas para afrontar su papel en la vida de estos menores en situación de desamparo, también es una forma de conocer de cerca la realidad que envuelve a estos niños.

"Es increíble el desconocimiento general que tenemos en este campo. Yo misma, que trabajé muchos años como Educadora en centros de menores pensé que lo sabía todo. ¡Error!; me sorprendí aprendiendo un montón de cosas interesantes no solo para nuestra labor como familias de acogida, sino para andar por el mundo con unas gafas de visión más amplia", destaca.

De entre los tipos de acogida que ofrece el programa, los López Alonso-Vega se encuentran dentro del acogimiento familiar temporal, una modalidad en la que los menores tienen entre 0 y 6 años y permanecen con la familia de acogida no más de 2 años. "Los niños pueden venir directamente del hospital, de uno de los centros de servicios sociales o también de su familia biológica. Además, tenemos la capacidad de poder elegir la edad y el estado de salud del peque, porque cada familia tiene sus circunstancias", indica Alonso-Vega.

Desde ese inolvidable 2017, los Fernández Alonso-Vega han ampliado su familia, han tenido hijos y han seguido ofreciendo su hogar a niños que necesitan una segunda oportunidad. Todo ello, llevándose consigo "nuevas familias" con las que, según confiesan, "tenemos mucho más contacto y más confianza que con algunos de nuestros familiares más cercanos".

Un vínculo forjado para permanecer en el tiempo. "El primero de nuestros niños pasa con nosotros una semana durante el verano. Es emocionante ver lo feliz que se siente. Sabe que lo cuidamos cuando era pequeño. El cariño es mutuo y se palpa. Además, nuestra visión del mundo se ha vuelto más amplia, más generosa", explican.

Por ello, por este cúmulo de vivencias, tanto Emma como Ángel coinciden en recomendar a quienes estén pensando en dar el paso y embarcarse en esta andadura, que se lancen. "Quienes tengan dudas, que se animen a participar en la formación, que no tengan miedo, que van a descubrir una nueva familia de apego que formará parte de su vida para mejorarla en todos los ámbitos", aseguran Emma Alonso-Vega y Ángel López Fernández .