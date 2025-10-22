Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El grupo catalán Mecalux se quedará con la sede de Duro Felguera en Gijón por 13,6 millones

La operación forma parte del plan de reestructuración de la centenaria compañía asturiana para evitar el concurso de acreedores

La sede de Duro Felguera en el Parque Científico y Tecnológico de Gijón.

La sede de Duro Felguera en el Parque Científico y Tecnológico de Gijón.

Pablo Castaño

Pablo Castaño

Oviedo

Una sociedad del grupo catalán Mecalux, compañía de soluciones de almacenaje propietaria de la empresa gijonesa Esmena, se quedará con la actual sede central de la compañía cotizada Duro Felguera en el Parque Científico y Tecnológico de Gijón. Pagará 13,6 millones por el edificio, con tres plantas, sótano y garaje.

El grupo Mecalux, propiedad de la familia catalana Carrillo, abordará esta operación a través de la sociedad Lutsa, que tiene sede en Barcelona, está administrada por Gregorio Carrillo Lostao y se dedica al alquiler de bienes inmuebles.

La compraventa del edificio está pendiente de que se cierre el plan de reestructuración presentado ayer por la compañía de ingeniería y bienes de equipo Duro Felguera para evitar el precipicio del concurso de acreedores. Duro Felguera dejará la sede de Gijón y se trasladará a Langreo, donde tiene los orígenes esta sociedad centenaria. En concreto, las oficinas centrales del grupo se instalarán en el edificio propiedad del Principado de Asturias denominado Incuv@tic 2, en la Ciudad Tecnológica de Valnalón, que ocupa los terrenos de la antigua fábrica siderúrgica de Duro en La Felguera.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Puente habla por primera vez sobre el peaje del Huerna: descarta el rescate, apunta a Álvarez-Cascos y deja una reflexión sobre los asturianos
  2. El cierre que ya prepara ArcelorMittal y que reducirá su capacidad de producir acero en Asturias
  3. Casi mata a su exnovio a puñaladas: pena de cárcel para una joven asturiana
  4. El mapa de la riqueza en los hogares de Asturias: así son las zonas con mayor y menor renta de la región... ¿cómo es la tuya?
  5. Por qué Asturias ha tenido mucho que ver en la propuesta de Pedro Sánchez para acabar con el cambio horario
  6. Así afectará la nueva borrasca a Asturias: lluvia y fuertes rachas de viento (pero sigue el calor)
  7. Las claves de la ampliación del peaje del Huerna (por más de 1.500 millones de euros): Bruselas pone el foco en un asesor contratado por el Gobierno de Aznar
  8. Llevaban cien kilos de hachís en la autopista con destino a Oviedo: detenidas 31 personas en la 'operación Vildas' contra el tráfico de drogas

Hablan asturianos afectados por el ELA tras el anuncio de ayudas de 10.000 euros mensuale: "No tenemos ninguna confianza, lo hacen para callarnos"

Hablan asturianos afectados por el ELA tras el anuncio de ayudas de 10.000 euros mensuale: "No tenemos ninguna confianza, lo hacen para callarnos"

Asturias impulsa la contratación de jóvenes investigadores con un millón de euros en ayudas

Asturias impulsa la contratación de jóvenes investigadores con un millón de euros en ayudas

¿Cómo plantar cara en Asturias a la temida dermatosis de las vacas? Estos son los pasos que debe seguir el ganadero

¿Cómo plantar cara en Asturias a la temida dermatosis de las vacas? Estos son los pasos que debe seguir el ganadero

El mapa de la riqueza en los hogares de Asturias: así son las zonas con mayor y menor renta de la región... ¿cómo es la tuya?

El mapa de la riqueza en los hogares de Asturias: así son las zonas con mayor y menor renta de la región... ¿cómo es la tuya?

Los colegios asturianos contarán con más profesores para reforzar dos de las asignaturas con peor nivel entre el alumnado

Los colegios asturianos contarán con más profesores para reforzar dos de las asignaturas con peor nivel entre el alumnado

Asturias espera "agilizar" la presentación de la revisión de oficio contra la prórroga del Huerna

Asturias espera "agilizar" la presentación de la revisión de oficio contra la prórroga del Huerna

El grupo catalán Mecalux se quedará con la sede de Duro Felguera en Gijón por 13,6 millones

El grupo catalán Mecalux se quedará con la sede de Duro Felguera en Gijón por 13,6 millones

El PP tacha de "paripé" las medidas del Principado ante la enfermedad de las vacas y ve insuficiente el cierre de mercados y suspensión de ferias

El PP tacha de "paripé" las medidas del Principado ante la enfermedad de las vacas y ve insuficiente el cierre de mercados y suspensión de ferias
Tracking Pixel Contents