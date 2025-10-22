Ignacio Rivera: "La empresa familiar es parte vital del bienestar"

El presidente del Instituto de la Empresa Familiar (IEF), Ignacio Rivera, destacó ayer que las empresas familiares son "imprescindibles, necesarias y parte vital del bienestar" de España. Rivera clausuró el XXVIII Congreso Nacional de la Empresa Familiar, organizado por el IEF en Burgos, y su último como presidente, ya que, en el próximo, que se celebrará en Madrid en 2026, pasará el testigo a otro directivo. Al congreso asistió una nutrida representación de la Asociación de la Empresa Familiar Asturiana (Aefas), con 18 miembros encabezados por su dirigente, Íñigo Cabal.

El presidente del IEF recopiló las conclusiones del Congreso, en el que los empresarios familiares coincidieron en que los principales problemas para sus compañías son el absentismo laboral y la dificultad para encontrar talento.

"Creo que esos dos asuntos nos generan una falta de competitividad", apuntó, al tiempo que defendió la necesidad de que las empresas en España tengan un mayor tamaño para poder competir con otros países. Además, Rivera resaltó la importancia de ratificar el acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay), así como de tender puentes con Turquía, país invitado en este Congreso, que puede ser "puerta" para las empresas españolas en Oriente.

El presidente del IEF agradeció la presencia de Felipe VI en la inauguración del Congreso, y su apoyo para que las empresas familiares trabajen por un país mejor. Asimismo, valoró que el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, coincidieran, desde perspectivas diferentes, en "reconocer que la empresa familiar es necesaria".

En la clausura del Congreso intervino la presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Nadia Calviño, que anunció que la institución, como Banco del Clima, aprobó duplicar la financiación para adaptación climática hasta 30.000 millones de euros para 2030, con el foco puesto en el sector agrario y en la gestión del agua.

"Las empresas juegan su papel clave para que la transición verde sea un éxito europeo y debemos seguir aunando los esfuerzos", expresó en un mensaje grabado. Calviño también comentó que el BEI y la Comisión Europea han movilizado 17.500 millones de euros para contribuir a la eficiencia energética de las pymes y que, además, se creará ventanilla única para acceder a esta línea de financiación. Además, compartió la intención del BEI de movilizar 250.000 millones de euros hasta 2027 para proyectos punteros de investigación e innovación tecnológica.