El mapa de la riqueza en los hogares de Asturias: así son las zonas con mayor y menor renta de la región... ¿cómo es la tuya?

¿En qué zona vives? Aquí puedes consultar el mapa de Asturias que se dibuja con el último estudio del Instituto Nacional de Estadística (INE) -publicado ahora- sobre la renta bruta media por hogar, relativo a 2023: el “techo” de riqueza en la región se concentra, por este orden, en Gijón, Oviedo y Siero; mientras que el “suelo” se sitúa en varios barrios de Oviedo, además de algunos de Avilés y Gijón, y zonas señaladas de las Cuencas Mineras y del área rural del Occidente.

En el siguiente mapa interactivo puedes buscar el lugar donde vives, o cualquier barrio que te interese, para conocer el nivel de riqueza en sus hogares. Solo tienes que buscarlo y pinchar sobre él para conocer sus datos.

El top 10 de zonas con más renta media por hogar de Asturias

El “pódium” de la riqueza por hogares en Asturias está dominado por Gijón, con cuatro secciones consecutivas con una renta media bruta entre 105.918 y 112.933 euros. Todas ellas situadas en el distrito nueve, y coincidentes con la parroquia de Somió y alrededores. Este privilegiado enclave occidental del concejo copa así los cuatro primeros puestos.

Dos zonas de Oviedo les siguen, con 98.307 y 97.990 euros de renta media, situadas ambas en las inmediaciones del Campo San Francisco, junto a las calle Conde de Toreno y la avenida de Galicia.

Es en el séptimo puesto donde aparece el emergente concejo de Siero, gracias a una sección ubicada en La Fresneda con una renta media de 97.540 euros. Le siguen dos ubicaciones de Oviedo: una en Montecerrado (94.117 euros) y otra en el centro, también en las cercanías del Campo San Francisco (93.073 euros). Cierra el top ten, de nuevo, una zona de Siero también situada en la zona de urbanización de La Fresneda.

La parte alta del ranking económico por zonas de Asturias se concentra así en el corazón metropolitano, donde se acumulan hogares con salarios altos, cualificación y empleo estable.

Las 10 zonas con renta media más baja de Asturias

El mapa de la renta media en Asturias muestra la dicotomía de las ciudades de mayor tamaño, donde, además de situarse las zonas más ricas, se ubican algunas de las más pobres. Pero sí es llamativo que Oviedo sea el concejo con más secciones en el ranking de los lugares más desfavorecidos.

De hecho, las dos secciones con renta media más baja son ovetenses: una en La Carisa (21.020 euros) y otra en Ventanielles (23.840 euros). Oviedo también ocupa la cuarta posición con dos zonas también ubicadas en Ventanielles: una tiene 24.501 euros de renta media y otra, 25.537 euros.

Avilés tiene dos zonas también entre las diez más desfavorecidas, según la estadística del INE. La tercera más pobre a nivel regional se sitúa en la zona de La Carriona (24.475 euros de renta media por hogar) y la quinta está ubicada en una parte de La Luz (24.725 euros).

La otra urbe que tiene una sección entre las diez con menos renta media es Gijón, con una zona de Contrueces con una renta media por hogar de 25.238 euros, la séptima más baja de la región.

Las Cuencas Mineras aparecen representadas en esta parte baja de la clasificación con el barrio de El Serrallo, en Sotrondio (San Martín del Rey Aurelio), que tiene una renta media de 24.965 euros (la sexta más baja); y con una sección de Mieres situada en Nuevo Santullano y sus alrededores, donde los ingresos medios por hogar se quedan en 25.455 euros (la octava renta más baja).

El ranking de las diez zonas más desfavorecidas lo completa el concejo rural occidental de Pesoz, con 25.724 euros de renta media. La lectura de esta parta baja de la clasificación deja entrever, además de la dicotomía de las ciudades, así la depresión en zonas afectadas por una reconversión industrial inconclusa, como las cuencas mineras, y en áreas de economía rural que afrontan el grave problema de la despoblación.