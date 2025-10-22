Casi la mitad de los profesores asturianos tienen más de 50 años

Asturias es, junto con Cantabria, la comunidad autónima con el profesorado más veterano de España. Así lo refleja el Estudio Internacional de la Enseñanza y el Aprendizaje (TALIS), elaborado por la OCDE y difundido recientemente por el Ministerio de Educación.

Mientras la media de edad del profesorado español ronda los 45 años, en el Principado la cifra sube ligeramente hasta los 46 años. Lo más llamativo, sin embargo, es que más del 40 por ciento de los docentes asturianos tiene más de 50 años, frente al 35 por ciento de la media nacional. Este dato dibuja un panorama con menos relevo generacional y una renovación más lenta que en otras comunidades.

La edad del profesorado no es un simple número. Está relacionada con otro de los indicadores del estudio: la formación en nuevas competencias docentes. Según el TALIS, el profesorado asturiano necesita reforzar su preparación en ámbitos emergentes, como la atención a la diversidad o el uso de la tecnología en el aula. En este aspecto, Asturias se sitúa por debajo del promedio nacional, con un 41 por ciento de preparación frente al 45 por ciento del conjunto de España.

Además, los programas de inducción o mentoría (es decir, la formación y acompañamiento a los nuevos docentes) también presentan niveles más bajos que la media nacional e internacional, tanto en Primaria como en Secundaria. Esto sugiere que los profesores que se incorporan al sistema educativo asturiano no siempre cuentan con el apoyo estructurado que podría facilitar su adaptación.

No obstante, el informe no todo lo pinta en tonos grises. En cuanto al estrés laboral, Asturias sale relativamente bien parada. Solo el 36 por ciento del profesorado afirma sentirse estresado al atender a alumnado con necesidades especiales, frente al 40 por ciento de la media española y el 37 por ciento de la OCDE.

En el día a día, los docentes más jóvenes reconocen sentirse algo más presionados al preparar clases, aunque también muestran mayor capacidad de adaptación a los cambios educativos, las nuevas leyes o la burocracia. Los veteranos, por su parte, tienden a experimentar una mayor carga administrativa.

En el ámbito tecnológico, Asturias presenta niveles de preocupación moderados respecto a los riesgos del uso digital en el aula, como el plagio o las distracciones. En este aspecto, el Principado se sitúa junto a Andalucía y Canarias entre las comunidades con percepciones más equilibradas y positivas frente a la digitalización educativa.

Finalmente, respecto a la inteligencia artificial, Asturias vuelve a destacar por su bajo nivel de inquietud. Los docentes asturianos se muestran más abiertos y menos temerosos ante su aplicación en la enseñanza que sus colegas de Cataluña o Baleares, donde las preocupaciones sobre el impacto tecnológico son especialmente altas incluso en el contexto europeo.

En resumen, Asturias cuenta con un profesorado experimentado y comprometido, pero necesita un impulso en formación y relevo generacional para seguir con una enseñanza acorde al siglo XXI. La digitalización podría ser el punto fuerte de la docencia asturiana de encontrar las herramientas adecuadas para formar a los profesores.

Educación avanza en simplificar la carga burocrática de los docentes

La Consejería de Educación ha puesto en marcha el periodo de prueba de un nuevo sistema que busca hacer más rápido el proceso de sustitución del profesorado. El objetivo es reducir los plazos de siete a tres días, de modo que los centros no tengan que esperar tanto para cubrir bajas o vacantes. Además, el modelo prevé realizar tres convocatorias quincenales de interinos, en lugar del actual llamamiento semanal, lo que permitirá una mejor organización del personal y una gestión más eficiente.

La medida fue anunciada por la consejera Eva Ledo ayer durante la tercera reunión de la comisión de seguimiento del pacto Asturias Educa, un acuerdo firmado entre el Gobierno del Principado y las principales organizaciones sindicales del ámbito educativo. La aligación de las sustituciones forma parte del bloque de desburocratización del pacto y es uno de los compromisos previstos para el curso 2025-2026.

Con el nuevo sistema, las plazas vacantes seguirán publicándose los martes, aunque con una hora de adelanto, a las 10:00 horas. El personal interino dispondrá de 22 horas (hasta las 08:00 del miércoles) para presentar su solicitud. Ese mismo día se formalizarán los contratos, y el docente se incorporará al puesto de trabajo al día siguiente. De esta manera, se pretende garantizar una mayor continuidad en las aulas y evitar que el alumnado quede sin profesor durante varios días.

Además, la Consejería ha preparado un calendario con nueve convocatorias de interinos hasta finales de año, que se publicará junto con las adjudicaciones semanales, que se dará a conocer a lo largo del día de hoy.

Durante la reunión, Ledo también informó de la llegada de los tres primeros administrativos que apoyarán la gestión económica de los centros con dirección unipersonal, cada uno de ellos responsable de veinte colegios. Una medida demandada por estos centros que pretende desahogarlos de la carga administrativa.

Por último, la consejera explicó que el departamento continúa trabajando en la simplificación de la evaluación por competencias, con el fin de reducir la carga burocrática y facilitar la labor docente.