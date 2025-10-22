"Tú nos mueves", el innovador proyecto de Alsa que se basa en la experiencia de los usuarios: "Cubre todo el abanico de viajes y necesidades"

La compañía asturiana Alsa lanzó un nuevo proyecto a través de su Centro de Innovación en Asturias titulado "Tú nos mueves" y que se basa en la opinión de los usuarios para mejorar las conexiones en la región. La iniciativa fue presentada ayer en la Universidad Laboral de Gijón, aprovechando el marco de la jornada "Experiencia de clientes y nueva movilidad en el territorio de Asturias. Retos y oportunidades" que organizaron ambas entidades junto al Consorcio de Transportes de Asturias.

"El proyecto cubre todo el abanico de viajes y necesidades en un territorio complejo y singular, desde el punto de vista de la movilidad, como es Asturias. Desde las grandes ciudades del área central hasta los núcleos rurales. Y con el foco puesto siempre en las personas, para poder ofrecerles experiencias positivas de viaje adaptadas a lo que necesitan", desengranó Alberto Cillero, director de Estudios, Licitaciones e Innovación de Alsa. El proyecto ha contado con la cofinanciación de la agencia Seukens, y la colaboración de entidades de carácter público y privadas con las que llevan trabajando desde 2023.

Aprovechando el encuentro, también presentaron, en la misma línea de atender a las demandas de los usuarios, el "Panel de Movilidad en Asturias", "un instrumento vivo de innovación social", como resaltó Cristina Ortega, Gerente de Innovación y Mejora de Alsa. A través de esta plataforma, los pasajeros pueden interactuar con la compañía mediante diferentes canales como pueden ser cuestionarios o entrevistas. La idea de ambos lanzamientos reside en lograr una movilidad más personalizada, en el que las tendencias de transporte en la región respondan a los flujos de movimiento más demandados por los usuarios.

"El transporte público no puede ser residual"

La clausura de la jornada celebrada en Gijón corrió a cargo del consejero de Movilidad, Alejandro Calvo, que habló del "caso de éxito" que ha supuesto la tarjeta Conecta, que cuenta con más de 380.000 usuarios. "Entiendo que este servicio público hay que pagarlo con equidad y a través de la fiscalidad, y por eso creemos en un modelo público que tiene todavía mucho desarrollo, pero que nos ha permitido algo que suena utópico, tener un sistema de transporte público global por un euro al día", resaltó el consejero.

Calvo también apuntó varios puntos de mejora que tienen por delante y que se centran en la "cogobernanza" a través del Consorcio de Transportes y lograr resolver un "modelo de movilidad que aborde las necesidades inmediatas de los usuarios para acceder a centros de salud o puestos de trabajo", apuntó, "un reto que tenemos por resolver". También resaltó que el "transporte público no puede ser residual ni un medio para los que no tienen otra alternativa de movilidad", destacando que tienen que ser los gobiernos los que tienen que liderar y "sacar del ámbito ideológico un servicio esencial". "El liderazgo de lo público es el de poner recursos, vencer resistencias y darlas resueltas a las empresas", resumió Calvo.