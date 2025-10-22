La negociación presupuestaria y los guiños del Gobierno a Covadonga Tomé: "Sentémonos a negociar"

El Gobierno asturiano ha empezado a mover los hilos de la negociación presupuestaria. Una vez se han calmado las aguas con sus socios, Convocatoria-IU, por el orden de las reuniones para debatir las cuentas, el Ejecutivo de Adrián Barbón busca ahora atraer a su órbita a Covadonga Tomé, cuyo voto es clave para sacar la propuesta adelante, atendiendo a las dificultades que los socialistas han tenido esta legislatura para llegar a acuerdos con el PP.

“Sentémonos y negociemos el presupuesto”, le ha pedido este miércoles el presidente del Principado, Adrián Barbón, en sesión parlamentaria, aludiendo a la necesidad de seguir ahondando en las políticas de vivienda, educación o transportes que hay en marcha. A lo que la diputada ha recordado que ha presentado tres enmiendas, que espera poder hablar “con rigor, con tranquilidad y con firmeza”.

Tomé le había preguntado a Barbón, a días de empezar la negociación, si pensaba que tenía "más debes que haberes como presidente". Porque, a su juicio, si existe un gran debe en el Ejecutivo asturiano: el acceso a la vivienda, donde “siguen sin darse pasos suficientes con políticas progresistas y valientes".

Pero también el del peaje del Huerna, una cuestión en la que considera que Barbón "debe afianzar los pasos a dar" y en la que le preocupa, especialmente, la capacidad de Óscar Puente “para entorpecer la supresión".

Aludió también la diputada a la red de Cercanías, una “promesa incumplida” y una problemática, la de los trenes, que “usted no ha sabido gestionar”. También habló de la entrada de servidores privados, los Establecimientos Residenciales para Ancianos, la llegada de universidades privadas, la falta de acuerdo con las profesionales de las escuelas 0-3 y la lentitud con la se está reestructurando el mapa sanitario.

Por su parte, Barbón ha insistido en que todos estos temas van de la mano “de los presupuestos” y ha defendido actuaciones desarrolladas hasta ahora por su Gobierno, la gratuidad de 0-3 y del primer curso de la Universidad de Oviedo, la puesta en marcha de la tarjeta Conecta, que ya utilizan 360.000 asturianos, la mejora de la conectividad aérea o que haya 27.600 trabajadores más.

Ha añadido, además, que está en "disposición de aprender de los errores porque este Gobierno, si algo tiene es que cuando comete errores, los corrige e intenta enmendar con políticas y medidas concretas", pero también ha advertido de que sería bueno que la oposición contribuyese "a identificar las fallas" que se cometen.

Y ha asegurado que si de algo está orgulloso es de que en las últimas elecciones “no ganara el odio, sino el progreso”.