Los parados asturianos de larga duración podrán obtener una subvención para sacarse el carné de conducir

El Gobierno del Principado ha abierto una convocatoria de subvenciones destinada a facilitar la obtención del carné de conducir a personas desempleadas. La medida, impulsada por la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo, busca mejorar la empleabilidad en un mercado laboral donde disponer de permiso de conducción es, cada vez más, un requisito imprescindible.

Podrán beneficiarse de estas ayudas las mujeres desempleadas mayores de 30 años, los hombres mayores de 45 y las personas paradas de larga duración de entre 30 y 45 años. Los solicitantes deberán estar empadronados en Asturias desde hace al menos un año e inscritos como demandantes de empleo no ocupados en el Servicio Público de Empleo.

La convocatoria permite subvencionar los permisos de conducción de las clases B, C y D, correspondientes a coches, camiones y autobuses. Cada solicitante solo podrá optar a una de estas categorías, que se consideran clave para acceder a sectores con alta demanda de personal, como el transporte, la logística o los servicios públicos.

Las ayudas económicas se fijan en 300 euros para el carné B, 650 euros para el C y 1.300 euros para el D. Podrán solicitarlas tanto quienes estén matriculados actualmente en una autoescuela asturiana como quienes hayan obtenido el permiso entre el 1 de enero de 2025 y la fecha de presentación de la solicitud.

El plazo de solicitud será de 15 días hábiles a contar desde el 22 de octubre, fecha de publicación del extracto en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA). Las solicitudes deberán presentarse preferentemente por vía telemática a través de la sede electrónica del Principado, utilizando los códigos de procedimiento AYUD0508T01 (solicitud) y AYUD0508T02 (justificación).

La convocatoria está dotada con un presupuesto total de 150.000 euros, que permitirá conceder decenas de ayudas en función del tipo de permiso solicitado. Según la Consejería, la medida pretende “romper barreras de acceso al empleo” y fomentar la movilidad profesional en el territorio asturiano, especialmente en zonas rurales o con menor oferta de transporte público.

El texto completo de la resolución y los requisitos detallados pueden consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, en el apartado correspondiente a la convocatoria 862371. Desde el Principado animan a las personas desempleadas a aprovechar esta oportunidad “para abrir nuevas puertas al empleo y mejorar su autonomía”.