El plan de Duro con sus filiales para evitar la quiebra: vender dos y liquidar otras tres

Los planes de viabilidad y reestructuración de Duro Felguera incluyen profundos cambios operativos. Se creará una nueva sociedad, denominada MidCo, de la que dependerán las dos principales líneas de actividad del grupo, la de EPC (proyectos de ingeniería "llave en mano" que incluyen diseño, suministro y construcción) y la de servicios. Además se venderán las filiales Felguera Tecnologías de la Información (FTI) y DF Intelligent Systems, y se liquidarán las filiales DF Oil & Gas, DFOM Biomasa y DF Green Tech, la sociedad de energías renovables en la que la anterior dirección de Duro había puesto muchas esperanzas pero que no acabó de despegar y sus proyectos fueron deficitarios.

La nueva sociedad, MidCo, estará íntegramente participada por Duro Felguera y a ella se traspasará el negocio operativo y las acciones de las filiales. El grupo Duro Felguera quedará como sociedad matriz y cotizada. Con la creación de MidCo se pretende "racionalizar" la estructura del grupo, establecer "nuevas líneas de responsabilidad claramente definidas", realizar un control más eficaz, optimizar costes (incluidos recortes de plantilla) y agilizar la toma de decisiones y las "medidas correctivas".

De MidCo dependerán las dos líneas principales de negocio de Duro, la de servicios y la de EPC. En la línea de servicios se potenciará DF Mompresa, el área de "mayor valor" y dedicada al montaje y revisión de turbogeneradores y equipos auxiliares en centrales eléctricas y equipos rotativos de la industria. En esta línea de servicios permanecerá también la filial Duro Felguera Operaciones y Montajes (DFOM), pero con un tamaño mucho más reducido y limitada a los mercados de España y Portugal. Duro ha aceptado una oferta del grupo Serveo por el cual esta compañía asumirá la posición de DFOM en varios contratos de mantenimiento subrogando al personal, un total de 196 empleados. Además, pagará a Duro 1,5 millones de euros.

La segunda línea de negocio dependiente de MidCo será la de proyectos de ingeniería "llave en mano" (EPC). Aquí se engloban cuatro filiales: Mining & Handling (que es el negocio con mayor rentabilidad y menor riesgo asociado), Energía, Energy Storage (que absorbe la filial DF Calderería Pesada tras la venta de su principal activo, el Tallerón de Gijón, a Indra por 3,65 millones) e Industriales (donde se integran las plantas de fertilizantes y los nuevos negocios).

Las desinversiones

El grupo Duro Felguera venderá dos filiales vinculadas a las nuevas tecnologías. Cederá una participación mayoritaria en Felguera Tecnologías de la Información por 245.000 euros y una condonación de deuda de 1.769.000 euros, lo que permitirá la continuidad de la sociedad pero fuera del grupo Duro Felguera. Y también venderá la filial DF Intelligent Systems.

A estas ventas se sumará la liquidación de las sociedades DF Green Tech, DF Oil & Gas y DFOM Biomasa una vez que se concluyan los contratos que aún tienen activos.

El grupo pretende desinvertir en todos los activos no esenciales o deficitarios y, en las líneas de negocio que continuará, quiere cambiar las políticas estratégicas y comerciales, centrándose en los negocios de más valor añadido y más acotados en tamaño y riesgo.

La catalana Mecalux se quedará con la sede de Gijón por 13,6 millones

Una sociedad del grupo catalán Mecalux, compañía de soluciones de almacenaje propietaria de la empresa gijonesa Esmena, se quedará con la actual sede central de Duro Felguera en el Parque Científico y Tecnológico de Gijón. Pagará 13,6 millones por el edificio, con tres plantas, sótano y garaje.

El grupo Mecalux, propiedad de la familia catalana Carrillo, abordará esta operación a través de la sociedad Lutsa, que tiene sede en Barcelona, esta administrada por Gregorio Carrillo Lostao y se dedica al alquiler de bienes inmuebles.

La compraventa del edificio está pendiente de que se cierre el plan de reestructuración presentado ayer. Duro Felguera dejará la sede de Gijón y se trasladará a Langreo, donde tiene los orígenes la sociedad. En concreto, las oficinas centrales del grupo se instalarán en el edificio propiedad del Principado denominado Incuv@tic 2, en la Ciudad Tecnológica de Valnalón, que ocupa los terrenos de la antigua fábrica siderúrgica de Duro en La Felguera.