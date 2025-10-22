¿Cómo plantar cara en Asturias a la temida dermatosis de las vacas? Estos son los pasos que debe seguir el ganadero

La alerta ha ido en aumento en España desde que a principios de este mes se detectasen casos de la dermatosis nodular contagiosa (DNC) de los bóvidos en granjas de Gerona –el último informe cifra en 17 los focos–, que obligó a sacrificar más de un centenar de vacas y a poner en marcha una campaña de vacunación urgente. La enfermedad entró por los Pirineos desde Francia y originalmente se ceñía al África subsahariana. De ahí evolucionó hacia el norte africano, Oriente Medio y Europa.

La UE, el Ministerio de Agricultura y Pesca y las comunidades autonómas se han puesto firmes para tratar de frenar la expansión de la enfermedad y que quede circunscrita al área de Gerona donde están los focos. En Asturias, además de aplicar hace semanas el protocolo básico (cuarentena de 21 días a los animales procedentes de zona de riesgo, más vigilancia veterinaria y desinfección), se han suspendido hasta finales de año ferias y concurso ganaderos, además de cerrado hasta el 11 de noviembre el Mercado Nacional de Ganado de Pola de Siero.

Estas son las principales características del nuevo brote de enfermedad en animales, convierte 2024 en un año aciago para la salud animal. Y es que en Asturias la DNC se suma a la lengua azul, a los brotes de tuberculosis aislados (la región es zona libre desde 2021), lengua azul y EHC.

¿Qué facilita su expansión?

El movimiento de ganado es la mejor forma del virus para expandirse y se atransmite a través de rtrópodos hematófagos (es decir, moscas que pican, mosquitos y garrapatas). El contacto directo con animales infectados se considera una vía de transmisión secundaria. Y no hay contagio humano.

Hospedadores e incubación

El ganado bovino es el principal afectado. Y también rumiantes salvajes. Se incuba como mínimo durante 12 días hasta los primeros síntomas.

Síntomas

Fiebre, nódulos en la piel, en membranas mucosas y órganos internos, extenuación, inflamación de los nódulos linfáticos, edema cutáneo y en ocasiones la muerte. La enfermedad tiene importancia económica porque causa un elevado descenso en la producción, particularmente en vacas de leche.

Declaración

Es de declaración obligatoria e implica vacíos sanitarios en las granjas donde se localizan casos. La aplicación de medidas es inmediata para su erradicación ante su detección, tanto de prevención como de movimientos y vigilancia.

Ubre con heridas por DNC. / MAPA/ Tsviatko Alexandrov

Cómo vigilar al ganado

El ganadero debe estar pendiente de cada animal y observar cabeza, abdomen, pecho axilas, área genital, base y bajo la cola, y muslos. Las lesiones más visibles suelen ser nódulos por todo el cuero.

Actuación

Nada más ver algo sospechoso hay que avisar a los servicios veterinarios del Principado, que tomarán las medidas oportunas. Lo básico es tener las cuadras bien limpienzas, desinfectadas, y el ganado saneado.