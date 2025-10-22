El PP tacha de "paripé" las medidas del Principado ante la enfermedad de las vacas y ve insuficiente el cierre de mercados y suspensión de ferias

Un "paripé". Así ve el PP de Asturias las medidas adoptadas por la Consejería de Medio Rural para blindar la comunidad ante la dermotosis nodular contagiosa (DNC), también conocida como enfermedad de la piel de las vacas, tras el brote detectado a principios de este mes en Cataluña. El diputado y portavoz adjunto popular en la Junta, Luis Venta Cueli, ha acusado al Gobierno de Adrián Barbón de “abandonar a los ganaderos asturianos y poner en riesgo a toda la cabaña ganadera de vacuno” al permitir la entrada de animales procedentes de zonas de riesgo.

En opinión del diputado las cuarentenas de 21 días fijadas en el protocolo de actuación aplicado en Asturias son "del todo insuficientes" para garantizar la seguridad sanitaria del sector. “No basta con poner parches: hay que impedir la entrada de animales procedentes de territorios con riesgo de presencia de virus. Cualquier otra decisión es una temeridad”, ha señalado.

El protocolo ante la DCN se aplicó días atrás (la citada cuarentena, control veterinario exhaustivo y labores intensas de desinfección e higiene) tras la alerta en España por el brote en Gerona, que ha llevado al Ministerio de Agricultura a iniciar la vacunacion masiva y a aplicar sacrificios masivos. Este mismo martes el Principado anunció más medidas: la suspensión de aquí a finales de año de todas las ferias, concursos y exhibiciones ganaderos , además del cierre del Mercado Nacional de Ganados de Pola de Siero, en el que no se podrá realizar ninguna operación hasta dentro de 21 días. Las organizaciones agrarias del Consejo Agrario (URA, UCA, COAG y USAGA), además de ASAJA, han dado el apoyo a Medio Rural, si bien tienen alguna discrepancia en cuanto al alcance de las medidas.

Tampoco el PP lo ve claro y creen que el Gobierno de Barbón “vuelve a hacer un paripé mientras mira hacia otro lado ante un problema que puede tener consecuencias devastadoras para la ganadería asturiana”. Venta se queja de las estrictas medidas internas, como el cierre del mercado de la Pola, pero que se dejen entrar animales de fuera, si bien sometidos a cuarentena: “No puede ser que las restricciones mas exigentes sean para los ganaderos asturianos, donde todavía no se ha detectado la presencia de virus circulante, tal y como ayer se lo exigieron las organizaciones agrarias". Y concluye: “El Principado debe rectificar de inmediato y aplicar restricciones firmes sobre todo a la entrada de animales de zonas de riesgo. Asturias no puede permitirse una nueva crisis sanitaria en el campo por la pasividad y la falta de criterio de este Gobierno”.