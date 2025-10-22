Así quedó una finca de Aveno, en Siero, tras declararse un incendio en un cobertizo que albergaba bolos de hierba
Los vecinos de la zona mostraron su preocupación por lo ocurrido
Un incendio declarado en una finca de la localidad de Aveno, en Siero, causó gran preocupación entre los vecinos de esta pequeña localidad. Por razones que se desconocen, se declaró un fuego en un cobertizo en el que había bolos de hierba.
Las llamas se declararon en torno a las 17.57 de la tarde de este martes. A la zona cudieron bomberos del SEPA de la base de La Morgal, en Llanera. El fuego se dio por controlado a las 19.15 horas. Los bomberos sacaron la hierba al exterior para poder sofocar las llamas. Un total de seis bolos fueron afectados por el fuego.
El incendio se dio por extinguido a las 20.48 horas.
