Así quedó una finca de Aveno, en Siero, tras declararse un incendio en un cobertizo que albergaba bolos de hierba

Los vecinos de la zona mostraron su preocupación por lo ocurrido

Los bolos de hierba ardiendo.

Los bolos de hierba ardiendo. / SEPA

Luis Ángel Vega

Luis Ángel Vega

Oviedo

Un incendio declarado en una finca de la localidad de Aveno, en Siero, causó gran preocupación entre los vecinos de esta pequeña localidad. Por razones que se desconocen, se declaró un fuego en un cobertizo en el que había bolos de hierba.

El cobertizo afectaod por el fuego.

El cobertizo afectaod por el fuego. / SEPA

Las llamas se declararon en torno a las 17.57 de la tarde de este martes. A la zona cudieron bomberos del SEPA de la base de La Morgal, en Llanera. El fuego se dio por controlado a las 19.15 horas. Los bomberos sacaron la hierba al exterior para poder sofocar las llamas. Un total de seis bolos fueron afectados por el fuego.

El incendio se dio por extinguido a las 20.48 horas.

