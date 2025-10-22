Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Así fueron rescatados un corredor de montaña y sus dos perros mientras hacían una ruta por el pico Maciéndome de Ponga

La fuerte lluvia hizo que el trail runner perdiese la ruta y quedase enriscado en un lugar sin salida

Lugar donde fue localizado el trail runner.

Lugar donde fue localizado el trail runner. / SEPA

Luis Ángel Vega

Luis Ángel Vega

Oviedo

Un corredor de montaña de 37 años salió a hacer una ruta con sus dos perros por el pico Maciéndome (1.900 metros), en el concejo de Ponga. No contaba con que la fuerte lluvia terminase haciéndole perder la ruta y quedar enriscado en un lugar del que no podía salir.

Él mismo alertó al 112 Asturias para que le diese ayuda, a eso de las 17.23 horas de este martes. Acudió el Grupo de Rescate en un helicóptero del SEPA, que extrajo tanto al trail runner como a sus dos perros, que depositó en el lugar donde había dejado estacionado su vehículo, en la localidad de Pendones.

Finalizada la interveción el equipo de Bomberos regresó a su base en La Morgal a las 18.53 horas. Fue informada de lo ocurrido la Guardia Civil.

