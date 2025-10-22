El rincón más fotogénico del norte: un mirador infinito al Cantábrico con una ermita que esconde una emotiva historia

A la costa cantábrica no le faltan lugares fotogénicos, pero como La Regalina, en Cadavedo (Valdés), ninguno. Este balcón natural sobre acantilados ofrece una panorámica completa del Cantábrico y dos construcciones de lo más singulares: una luminosa ermita blanca y azul y un hórreo. Pero esta estampa asturiana que cada vez atrae a más visitantes tiene una bonita historia, la de una virgen que salió de un trastero para ser la reina de la romería que se celebra a finales de agosto.

El origen de esta ermita se remonta a 1931 cuando el Padre Galo nombró una comisión para organizar una romería en Cadavedo a la Virgen de Regla que él, con cariño, llamaba Regalina, nombre que le quedó ya para siempre. Lo que quería el Padre Galo era conciliar sus tres pasiones en esta fiesta: la devoción mariana, la lengua asturiana y la tradición popular.

Fue entonces cuando germinó la idea de hacer una capilla especial para una virgen que estaba guardada en un trastero. Supo que la imagen de la Virgen estaba abandonada en un trastero de la iglesia tras ver a varias mujeres mayores que iban a limpiar el templo y luego entraban al trastero a rezarle a la Virgen. En ese momento decidió recuperarla y levantarle una capilla en el campo de La Garita, tal como explica José Manuel Fernández, el pregonero y miembro de la Sociedad Popular La Regalina.

Así se constriyó la ermita de La Regalina

Se decidió celebrar una romería en honor a la virgen y darle un lugar privilegiado en el pueblo puesto que existía la creencia de que les había salvado de muchas miserias. Se construyó la capilla dominando no sólo al pueblo, sino también al mar. Una señora de clase humilde regaló el terreno para la capilla y sus hijos acarrearon gratis la piedra, mientras que otro vecino, ofreció la caoba necesaria para levantar el retablo.

Empezó así la historia de una romería a la que acudía todo el pueblo vestidos de asturianos y asturianas, con carros del país, música de gaita y tambor. La fiesta popular perdura hasta nuestros días y ha crecido tanto que acude gente de toda Asturias a honrar a la virgen.

Pueblo Ejemplar

Cadavedo fue elegido Pueblo Ejemplar de Asturias en 2022 por la Fundación Princesa de Asturias por su defensa de esta ermita y de su fiesta. El jurado ponderó la organización de la fiesta de la Regalina, que se celebra en el campo de la Garita, y la defensa del legado lingüístico del Padre Galo. "Son una comunidad viva y organizada", destacó el jurado.

Los Reyes de España, en 2022, en el mirador de Cadavedo. / LNE

La ermita de La Regalina recibió la visita de don Felipe y doña Letizia junto a sus hijas. La anécdota de la visita real la pusieron la Infanta Sofía, que no pudo acudir por una indisposición previa, y la Princesa Leonor que tuvo que abandonar el recorrido porque se encontraba mal. Según explicó su madre, la Reina Letizia, en una intervención improvisada desde el mismo escenario del acto, ambas estaban afectadas por una gastroenteritis leve.

Este enclave del occidente asturiano está a unos cuarenta minutos de Oviedo y de Gijón y a tan solo diez minutos de Cudillero. Hay una explanada pequeña para aparcar junto al campo (en temporada alta conviene dejar el coche en el pueblo y subir caminando).