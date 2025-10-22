Sánchez estará en León en plena tormenta por el Huerna... pero Barbón no acudirá

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, estará este domingo en León en un acto público junto a Carlos Martínez, el candidato del PSOE a la presidencia de la Junta de Castilla y León. La presencia de Óscar Puente, ministro de Transportes, es una posibilidad, pero todavía no está confirmada.

La presencia de Sánchez en territorio leonés, donde se ubica el peaje del Huerna, cuya anulación piden las comunidades de Asturias, Galicia (en este caso también el de la AP-9) y Castilla y León se produce días después de la manifestación celebrada en Oviedo y en un clima de distanciamiento entre el Gobierno central y el Principado.

Adrián Barbón, secretario general de la Federación Socialista Asturiana (FSA) y presidente del Principado, no acudirá a León en representación de su partido. Dolores Carcedo, vicesecretaria de Política Autonómica; Luis Ramón Fernández Huerga, secretario de Organización y Álvaro Valle, secretario de Política Municipal, encabezarán la delegación de la FSA en ese acto, en el que también está previsto que se desplacen militantes en autobuses desde Asturias. Barbón, según fuentes del partido, no acude al tener agenda prevista como jefe del Ejecutivo asturiano ese mismo domingo, en Avilés.

El secretario general de la FSA llamó en los últimos días a su homólogo en Castilla y León, Carlos Martínez, para disculparse por la ausencia del domingo, según las mismas fuentes, que apuntan a que "próximamente" Barbón participará en actos del partido en apoyo de esa candidatura.

La visita del presidente del Gobierno también se produce tras las críticas del alcalde de León, José Antonio Diez, a Óscar Puente, en relación al peaje del Huerna, cuyo rescate rechaza el titular de Transportes. Diez, que ha tenido más encontronazos con Puente, aseguró que el Ministro "vería de otra manera el peaje si estuviese en Valladolid". Para el regidor, "La necesidad de eliminar estos peajes es clara, es entendida por todo el mundo y también por los leoneses, al estar el Huerna en territorio leonés".

El Principado también ha tenido choques con el Ministerio de Transportes desde que se conociese la posición de la Comisión Europea sobre el Huerna y la postura del Gobierno central, justificando la prórroga que en el año 2000 realizó el Gobierno del PP. De momento, los socialistas asturianos no han llegado al la disputa directa con Puente, como sí ha hecho José Antonio Diez, pero han solicitado una reunión con el Ministro y han enviado una carta conjunta con Galicia y Castilla y León. De momento, sin respuesta.