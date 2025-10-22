Los tres pinchos asturianos que aspiran a ser el mejor bocado de toda España: arroz con pitu, cordero marroquí y atún rojo

Se busca el mejor pincho de toda España y Asturias ha colocado tres bocados en la final. De las 396 propuestas presentadas al XXI Concurso Nacional de Pinchos y Tapas 'Ciudad de Valladolid' solo 46 han pasado la criba. Y de ahí, solo puede quedar uno. Los días 10 y 11 de noviembre se conocerá al ganador del premio más codiciado de la gastronomía en miniatura.

Tres cocineros asturianos aspiran a ser los autores del mejor pincho de toda España.

Los tres continentes de Navia

Desde Navia, el restaurante Blanco, viene de ganar el concurso de pinchos y tapas de la localidad y ahora aspira a ser el vencedor nacional. Lo hace con una propuesta llamada "3 continentes" porque utiliza recetas de tres países. En un bocado, propone toda una fusión sabores. Tiene una base de “mutabal” (un paté de berenjena con tahini y especias del Líbano) que representa al continente asiático. Encima hay un guiso de cordero llamado “tangía” típico de la cocina marroquí (continente africano) y, por último, un “beignet”, una especie de buñuelo de masa dulce típico de la cocina francesa (continente europeo) el cual está relleno de queso Idiazabal. A modo de decoración, polvo de yogurt, yema ahumada y menta.

"Me super encantó", dicen los clientes del restaruante que ya han probado este pincho.

Un beso de fuego desde Gijón

"Arder nunca fue tan delicioso" aseguran desde Inferno Gastrobar, donde la chef Carolina Fanjul aspira a ganar el certamen con "Bésame Belcebú", un bocado muy vistoso con el atún rojo como protagonista. Tiene una base crujiente de patata, remolacha y merkén, una emulsión de miel IGP asturiana trufada con limón, una vinagreta de pistacho y mango y el ingrediente estrella: el atún rojo. Para rematar este bocado: polvo de oro, oliva negra trufada y seca y una mantequilla con Afuega’l pitu roxu y soja que, "al contacto con el gel ahumado, enciende las llamas y funde los sabores hasta el éxtasis".

Arroz con pitu caleya desde Avilés

La propuesta de Mariano Mier, que compite con Yanik Barra Mercado, el local de moda en Avilés, es muy de la tierra. Su arroz con pitu le valió el cetro del Campeonato de Pinchos de Gijón y aspira a convertirse en el mejor bocado de España. El chef viene de ganar el concurso de Pinchos de Vitoria con un buñuelo de sifón con relleno de presa ibérica. La propuesta para este campeonato es un pincho con un nombre sencillo que lo dice todo: "Arroz con pitu".

El XXI Concurso Nacional De Pinchos y Tapas reune a 46 chefs de restaurantes nacionales como Restaurante La Lonja (Cádiz), Hotel Costa Calero (Las Palmas), Can Culleres (Barcelona), Bágoa Gastrobar (Ourense) o Dolar Coreses (Vitoria), entre otros.

Con más de dos décadas de historia, el Concurso Nacional de Pinchos y Tapas Ciudad de Valladolid se han convertido en referente indiscutible de la cocina en miniatura. Reúne a los mejores profesionales del sector y atrae la atención de medios especializados de todo el mundo. La competición está servida.