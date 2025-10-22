Lo que se viene con la reforma sanitaria en Asturias: más rango para cuidados paliativos y centralizar compras

La reestructuración de la Consejería de Salud y del Servicio de Salud del Principado (Sespa) va tomando forma. La organización de los cuidados paliativos –elemento clave en una comunidad muy envejecida, como es Asturias– dispondrá de un servicio específico en el futuro organigrama del Sespa, según ha podido saber este periódico. Asimismo, el Servicio de Salud contará con una unidad central de compras y con una subdirección que tendrá competencias para realizar obras de pequeña envergadura en los equipamientos de salud.

Estructura de las Áreas sanitarias. En cuanto a las tres áreas sanitarias que surgirán de la fusión de las ocho actuales, cada una de ellas tendrá una dirección de enfermería y cuidados, y cada hospital dispondrá de una subdirección de este mismo contenido. Además, en cada área habrá un gerente, una dirección de gestión, una dirección de atención primaria, un director en cada hospital y una dirección de salud pública. "La idea es que haya una red estructurada con todos los instrumentos necesarios", explicaron a este periódico fuentes de la Consejería.

En la Consejería, cambios leves. En relación con el organigrama de la propia Consejería de Salud, las tres direcciones generales actuales no variarán, si bien algunos servicios pueden ganar o perder cometidos y pasar de una dirección general a otra.

Menos directivos, más mandos intermedios. La reestructuración que se describe en estas líneas forma parte de la reforma del mapa sanitario. Es decir, del proceso de fusión de las actuales ocho áreas en sólo tres, con cabeceras en Oviedo, Gijón y Avilés, previsto para principios de 2026. Oviedo asumirá, además del centro de Asturias, la gestión del Suroccidente y la cuenca del Caudal; Gijón extenderá su ámbito al Oriente y a la cuenca del Nalón; y Avilés abarcará el Noroccidente.La inquietud de los altos cargos. Esta reorganización genera una notable incertidumbre, en particular entre los profesionales que ocupan los 89 puestos directivos –26 en los servicios centrales del Sespa y 63 en las áreas sanitarias– de la sanidad pública regional. "Va a haber menos estructura directiva, pero va a haber más subdirecciones y coordinaciones. Para mover una organización de 20.000 trabajadores, tiene que haber una estructura que la gestione y coordine", señalaron las mismas fuentes.

Plazos. Según los planes del Gobierno regional, los decretos que recogen las nuevas estructuras serán aprobados y publicados "a principios de noviembre". El nuevo cronograma gubernamental ya no habla de que la nueva maquinaria esté lista a principios de 2026, sino que precisa que los gerentes de las tres áreas estarán nombrados "en enero" y "el resto de los equipos en febrero". Los responsables de la Consejería señalan que, a la par de que se publiquen las estructuras de la Consejería y del Sespa, saldrán en el Boletín Oficial del Principado (BOPA) las convocatorias de las plazas directivas, cuya tramitación se prolongará durante varias semanas.

¿Quiénes serán los gerentes de las tres áreas sanitarias? Buena parte del sector sanitario se pregunta por la continuidad de Miguel Rodríguez al frente del área III (Avilés y comarca), de Beatriz López al frente del área sanitaria IV (Oviedo y centro de Asturias) y de María Luisa Sánchez al frente del área V (Gijón, Carreño y Villaviciosa). Las fuentes de Salud consultadas insisten en no dar pistas: "No se puede saber. Esas plazas se cubrirán por convocatorias públicas. Por supuesto, son gente con mucha experiencia y que conocen su área, pero no se sabe quién se va a presentar", argumentan. En la práctica, lo más probable es que, de los directivos actuales, unos sean invitados a presentarse para las plazas que ya ocupan; otros sean movidos de función por mor de la nueva estructura; y otros no reciban noticias de la superioridad. Para un buen entendedor, en estos niveles de la Administración, el no ser llamado de manera directa puede constituir un mensaje de "mejor lo dejas y te vuelves a tu puesto base". En todo caso, a nadie se le prohíbe concurrir a una convocatoria pública. Y puede suceder que no todo esté decidido de antemano.

Cambios en Servicios centrales del Sespa. Según la información recabada por LA NUEVA ESPAÑA, en los servicios centrales del Sespa se va a "centralizar lo máximo posible toda la parte de gestión económica para ser más eficientes". Este objetivo se traducirá en constituir de manera oficial una central de compras, cuyas competencias irán más allá –y valga el aparente juego de palabras– de las actividades de compra centralizada que el Sespa lleva años efectuando. Dentro de la Dirección Económico-financiera y de Infraestructuras, habrá una Subdirección de Gestión de Infraestructuras y una Subdirección de Central de Compras. La de Infraestructuras ya existe. La novedad estriba en que el Sespa va a poder llevar adelante obras en las áreas sanitarias que requieran escaso presupuesto y contratos pequeños, una competencia que hasta la fecha reside únicamente en la Consejería. En la central de compras están previstas cuatro coordinaciones: de contratación, de aprovisionamiento y servicios, de logística y de catálogo y análisis. "Estamos dando forma y estructura a algo que ya se hacía y que se va a potenciar", aseveran fuentes de la Consejería.

Refuerzo de los cuidados paliativos. Asturias es la comunidad autónoma más envejecida de España. Cada vez hay más pacientes crónicos evolucionados, que requieren cuidados paliativos. Sobre esta premisa, los responsables sanitarios se proponen crear, en el marco de Dirección de Atención y Evaluación Sanitaria, un servicio que coordine los cuidados paliativos en los hospitales, en los domicilios y en el ámbito pediátrico. En el momento actual, la región cuenta con 16 equipos dedicados a una asistencia que ya no está enfocada solamente a enfermos de cáncer o a una asistencia en los últimos días, sino a una atención más amplia e integral.

El objetivo de fondo. En su análisis de la reestructuración de los servicios sanitarios derivada de la reforma del mapa regional, la consejera de Salud, Conchita Saavedra, aclaró este pasado lunes que el objetivo se centra en "ser más ágiles, tener una mejor coordinación y menos burocracia". Y apotilló: "No vamos a politizar la gestión sanitaria".