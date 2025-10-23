Alarma en Tineo al llegar camión con novillas de Holanda plena crisis de la dermatosis vacuna en Asturias

Aumentan las voces que piden al Gobierno del Principado que cierre las fronteras asturianas a la entrada de ganado procedente de zonas de riesgo por la dermatosis nodular contagiosa (DNC), la enfermedad de la piel de las vacas que tiene en alerta a España desde principios de este mes al detectarse casos en granjas de Gerona (Cataluña). Los focos van ya por 17 (empezaron en dos explotaciones), según los últimos datos del Ministerio de Agricultura (MAPA).

Unión Rural Asturiana (URA) ha reclamado este mismo jueves a la Consejería de Medio Rural que prohiba la entrada de animales de zonas de riesgo, tanto de países en tal situación como de España (Cataluña es actualmente la única zona declarada así y en las zonas afectadas tienen inmovilizado el ganado). La organización ha puesto el grito en el cielo al conocer que ha llegado un camión con reses de Holanda.

URA se suma así con esta petición a UCA, que ya defendió medidas drástica y contundentes en la reunión días atrás con la Consejería de Medio Rural (en ella se acordó prohibir ferias, concurso y mercados de ganado), y al PP, que considera insuficientes los pasos dados por el Principado para blindar Asturias de la DNC. Todos (gobierno, oposición y organizaciones agrarias) están de acuerdo que de darse algún caso en la región sería una catástrofe para la ganadería asturiana, que en estos momentos lo que menos necesita es una nueva crisis sanitaria animal tras un aciago año que comenzó con el brote de tuberculosis (especialmente virulento en Tineo), a lo que hay que sumar la lucha contra la enfermedad hemorrágica y la lengua azul.

Precisamente es por lo ocurrido en Tineo esta misma semana por lo que URA ha movido ficha. Según Borja Fernández, su coordinador, el camión que ha llegado a la ganadería ha puesto en alerta muchos profesionales en la zona, temerosos de contagios. La petición es que se prohiba la entrada de animales procedentes de zonas de riesgo y que hayan tenido que pasar por territorios también con problemas. “No vemos razonable que se tomen medidas restrictivas dentro de Asturias y luego se permita la entrada de reses de terceros países”, señala Fernández.

Zona de carga de terneros en Siero

Por otra parte, URA insiste en la necesidad de adoptar medidas alternativas al cierre del Mercado Nacional de Pola de Siero, que hasta el 11 de noviembre tiene suspendida su actividad. En este caso la organización propone a Medio Rural habilitar una zona de carga de terneros, para dar salida a los mamones, lo que facilitaría el trabajo a los ganaderos “cumpliendo escrupulosamente las medidas sanitarias y consiguiendo atenuar el daño económico”.