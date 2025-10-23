La alerta de meteorológica Roberto Brasero sobre dejar solo el cambio de horario de verano: "En invierno en Galicia no se haría de día..."

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, justificó este lunes su propuesta de acabar con el cambio horario estacional porque "ni la ciencia, ni la opinión, ni el Parlamento Europeo lo avalan".

Así lo afirmó Sánchez este lunes en la rueda de prensa tras la celebración de la Cumbre UE-MED9 2025 celebrada este lunes en Portoroz, en Eslovenia, en la que señaló que "más allá de cuál sea el debate, si prefiero uno u otro horario estacional, lo importante es acabar definitivamente con este cambio porque ahora mismo ni la ciencia, ni la opinión pública, ni tampoco el Parlamento Europeo en su resolución del año 2019 lo avalan".

Sánchez insistió en que "hay una resolución del Parlamento Europeo del año 2019 que tiene que ser cumplida". En segundo lugar, explicó que "todos los estudios demoscópicos que se hacen a nivel europeo trasladan que más de un 80%, en concreto el 84% de la población europea, está a favor de acabar con el cambio de hora estacional".

El presidente aseguró que "lo que dicen más de 40 estudios científicos es que (el cambio horario estacional) no supone un ahorro energético que justifique una medida de estas características en el año 2025".

El Gobierno realizó hoy esta propuesta en el seno del Consejo de Transporte, Telecomunicaciones y Energía (TTE) de la UE, donde se reúnen los ministros y ministras de los Estados miembros.

El Gobierno se apoyó en tres argumentos: el respaldo mayoritario de la ciudadanía española y europea; la ausencia de evidencia científica que demuestre que esta práctica genera un ahorro energético sustancial en la actualidad; y las consecuencias negativas que tiene en la salud y el bienestar de millones de personas, según señalaron fuentes gubernamentales.

"Cambiar la hora dos veces al año ya no tiene sentido", consideró Sánchez esta mañana, en un mensaje en sus redes sociales, y señaló que, por ello, "hoy el Gobierno de España propondrá a la UE acabar con el cambio de hora estacional en el Consejo de Energía y pedirá que se ponga en marcha el mecanismo de revisión competente".

El cambio de hora llega de nuevo y una vez más comienza el debate ¿Qué horario es mejor? ¿Con cuál debemos quedarnos? Roberto Brasero nos da todos los detalles para comprender las diferencias

Según el Ejecutivo, en España, el 66% de la población está a favor de terminar con esta práctica. "El cambio de hora estacional está regulado a nivel europeo y se realiza de forma obligatoria y simultánea en todos los Estados miembros. La Comisión Europea fija el calendario de los cambios cada cinco años. La planificación actual finaliza en el año 2026 (incluido), por lo que se abre una ventana de oportunidad para volver a plantear el fin de esta práctica", señalaron desde La Moncloa.

Son muchas las reacciones políticas y sociales que ha provocado esta decisión del presidente del Gobierno. Roberto Brasero ha explicado en El tiempo de Antena 3 que si se mantuviera el horario de verano. "El problema es, ¿qué horario dejas?", comienza preguntando a la audiencia. "En invierno en Galicia no se haría de día hasta las 10 de la mañana y en Madrid hasta las 9:30 ". Si, en cambio, se mantuviera el horario de invierno, "en Menorca se haría de día a las 5:15 horas y 20:15 ya empezaría a oscurecer", ha explicado. "De momento, hasta que se aplique, hay que seguir aplicando la directiva Europea, que no caduca. Así que este domingo habrá que atrasar la hora (a las 2.00, son las 3.00) y el domingo, como curiosidad, tendrá una hora más, 25 horas, el día más largo del año".