Asturias apenas captó inversión extranjera en el primer semestre

La inversión extranjera en Asturias durante la primera mitad de este 2025 fue testimonial, de apenas 2 millones de euros, según las estadísticas publicadas ayer por la Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales (Sadei), elaboradas a partir de datos actualizados del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.

En concreto, el capital foráneo que llegó a la economía regional entre enero y junio ascendió a 2,022 millones. Esto supuso un descenso descomunal, del 99,6%, en comparación con el volumen registrado en el primer semestre del año pasado, de 595,6 millones de euros.

Los flujos de inversión extranjera, más aún en el caso de una economía de tamaño modesto como la asturiana, suelen ser muy oscilantes al depender mayoritariamente de operaciones empresariales concretas. Así ha sido también en lo que va de 2025: mientras en el primer trimestre, según las cifras de Sadei, la cuantía fue de apenas 84.100 euros; en el segundo el volumen ascendió a 1,9 millones. También en 2024 el reparto por trimestres fue desigual.

Asimismo, este año también se produjo un retroceso en la inversión de empresas asturianas en el exterior: 158,6 millones de euros hasta junio, un 76,3% menos que los 669,7 millones acumulados en la primera mitad de 2024, según Sadei.