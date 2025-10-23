Asturias atrae más empresas de las que se van, dice el PSOE
a. g.-o.
El presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón, aseguró ayer que "Asturias es una tierra fértil para la atracción de inversiones", como demuestra que "atrae más empresas de la que se van". Lo hizo ante las críticas de la portavoz de Vox, Carolina López, quien advirtió de la pérdida de autónomos, a los que calificó como "el motor económico y ejemplo de esfuerzo, sacrificio y responsabilidad".
Según explicó este fenómeno se debe a que la economía "marchan bien", pues se crean empresas y muchos autónomos acaben convirtiéndose en asalariados. No obstante, reconoció que hay determinados sectores en los que el relevo generacional es difícil. Por su parte, López pidió bajar impuestos y simplificar trámites y burocracia para los autónomos, de forma que "se facilite su trabajo y su día a día".
- Las claves de la ampliación del peaje del Huerna (por más de 1.500 millones de euros): Bruselas pone el foco en un asesor contratado por el Gobierno de Aznar
- El mapa de la riqueza en los hogares de Asturias: así son las zonas con mayor y menor renta de la región... ¿cómo es la tuya?
- Casi mata a su exnovio a puñaladas: pena de cárcel para una joven asturiana
- Por qué Asturias ha tenido mucho que ver en la propuesta de Pedro Sánchez para acabar con el cambio horario
- Así afectará la nueva borrasca a Asturias: lluvia y fuertes rachas de viento (pero sigue el calor)
- Llevaban cien kilos de hachís en la autopista con destino a Oviedo: detenidas 31 personas en la 'operación Vildas' contra el tráfico de drogas
- La china BYD reactiva su interés por instalar una fábrica de coches en Asturias: estos son los motivos
- Hallado el cadáver de un pamplonés de 79 años desaparecido hace varios días en Llanes