Asturias atrae más empresas de las que se van, dice el PSOE

El presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón, aseguró ayer que "Asturias es una tierra fértil para la atracción de inversiones", como demuestra que "atrae más empresas de la que se van". Lo hizo ante las críticas de la portavoz de Vox, Carolina López, quien advirtió de la pérdida de autónomos, a los que calificó como "el motor económico y ejemplo de esfuerzo, sacrificio y responsabilidad".

Según explicó este fenómeno se debe a que la economía "marchan bien", pues se crean empresas y muchos autónomos acaben convirtiéndose en asalariados. No obstante, reconoció que hay determinados sectores en los que el relevo generacional es difícil. Por su parte, López pidió bajar impuestos y simplificar trámites y burocracia para los autónomos, de forma que "se facilite su trabajo y su día a día".