El autobús con más energía hizo parada en Oviedo

El autobús interactivo de TotalEnergies hizo ayer, miércoles 22 de octubre, su primera parada en Asturias dentro de la EnerGira, la ruta con la que la compañía recorre 26 ciudades españolas para presentar su modelo multienergético y promover el ahorro y la eficiencia en el hogar. La iniciativa continuará hoy jueves 23 en Pola de Siero (Plaza del Ayuntamiento) y mañana viernes 24 en Mieres (Parque Jovellanos), con horario de atención al público de 11:30 a 19:30.

Bajo el lema “Acercamos nuestra energía a tu hogar”, el autobús ofrece a los visitantes un recorrido interactivo en el que se muestran consejos prácticos para reducir el consumo de electricidad y gas, optimizar la factura y avanzar hacia un modelo más sostenible. Técnicos y asesores de TotalEnergies atienden de forma personalizada a los ciudadanos, resolviendo dudas sobre tarifas, contratos y servicios.

Actividad promocional de Total Energies en Oviedo. / Pablo Solares

El espacio, concebido como una oficina móvil de aprendizaje, combina información y entretenimiento. En su interior se puede participar en juegos interactivos que simulan el uso de electrodomésticos y permiten visualizar el consumo energético en tiempo real. En el exterior, una ruleta de premios invita a todos los visitantes a llevarse un obsequio.

El autobús de la EnerGira es también un ejemplo de innovación sostenible: funciona con un motor dual de gas natural comprimido (GNC), que emite entre un 15 % y un 20 % menos de CO₂ que los motores diésel convencionales, reduciendo así el impacto ambiental de la gira.

En Asturias, donde la compañía tiene su sede central, TotalEnergies cuenta con cuatro oficinas presenciales y un centro de atención telefónica en Gijón. Gestiona más de 700.000 contratos de luz, gas y servicios en el Principado, genera 1.200 empleos directos e indirectos y aporta más de 230 millones de euros a la economía regional.

Interior del autobús interactivo de TotalEnergies ayer en Oviedo. / Pablo Solares

Entre las soluciones más valoradas por los clientes destacan el servicio FACILITA, que ofrece mantenimiento integral del hogar con atención a emergencias en menos de tres horas, y el Plan Renove de Calderas y Calentadores, que permite reducir hasta un 30 % el gasto energético. Además, su Plan Ahora de electricidad fomenta el consumo responsable con energía 100 % renovable y precios ajustados a las franjas más económicas.

Con la EnerGira, TotalEnergies refuerza su compromiso con Asturias y con la transición energética, acercando de forma práctica y cercana la eficiencia y la sostenibilidad a todos los hogares.