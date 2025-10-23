Así fue el paso de la borrasca "Benjamín" por Asturias: rachas de hasta 113 kilómetros por hora, oleaje de 6 metros y caída de ramas

La borrasca "Benjamín" irrumpió en la noche de este miércoles en Asturias, dejando fuertes vientos que alcanzaron los 113 kilómetros por hora sobre las diez y diez de la noche en Cabo Busto (Valdés). En el puerto de Leitariegos (Cangas del Narcea) se alcanzó una racha de 111 kilómetros por hora poco antes de las once de la noche. Y ya en la madrugada del jueves, a las cuatro, la máxima se alcanzó en Cabo Peñas (Gozón), 106 kilómetros por hora. A esa misma hora, otra racha en Cabo Busto alcanzó los 104 kilómetros por hora.

La costa estña en aleta naranja hasta las cuatro de esta tarde. Se esperan olas de siete metros, pero en la boya de Gijón se alcanzó un máximo de 5,77 metros. En la de Cabo Peñas, la altura significativa del oleaje alcanzó los 6,09 metros hacia las seis de la mañana de este jueves.

En Gijón, se produjo la caída de la rama de un árbol junto a la iglesia de la Asunción, entre otros destrozos menores.

Una rama caida en Gijón. / LNE

En Avilés, la Policía Local ha procedido al cierre de los parques del Muelle y Ferrera, como medida de seguridad. En el caso del Ferrera el cierre está previsto hasta mañana, viernes, por trabajos de reparación en un camino. Las autoridades recomiendan evitar asimismo el paso por áreas de arbolado.

Ante estas circunstancias se recomienda, en las viviendas, asegurar puertas, ventanas o toldos, además de retirar macetas y todos aquellos objetos que puedan caer a la calle y provocar un accidente.

El parque del Muelle de Avilés, cerrado por el viento. / LNE

En la calle José Cueto un hostelero cuyo negocio está situado a la altura del número 64, el Bar la Bendita, sufrió daños en su terraza por los fuertes vientos.

Desde el Ayuntamiento de Castrillón, siguiendo las recomendaciones del 112 Asturias, también se ha advertido a los vecinos de los fuertes vientos en la zona litoral que obligan a mantenerse alejados de los lugares que puedan verse afectados por el oleaje.