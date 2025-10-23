Un “cambiazo” en las muestras de carbón permitió a la empresa de la mina de Cerredo obtener el permiso del Principado

La empresa Blue Solving, obtuvo del Principado autorización para extraer 60.000 toneladas de carbón en Cerredo tras presentar al CSIC muestras procedentes de capas distintas a las que planeaba explotar, según los informes técnicos en poder de Minas. Cinco trabajadores fallecieron en esa mina el pasado mes de marzo por una explosión de grisú, cuando extraían carbón ilegalmente, y en una galería distinta a la que contaba con la autorización, aún no activada.

Blue Solving logró que la administración autonómica le concediese un permiso para extraer una gran cantidad de carbón, destinado a una “prueba industrial” dada la alta calidad del mineral. Para ello, el Principado concedió un Proyecto de Investigación Complementaria, una figura jurídica en entredicho al suponer, en definitva, un permiso de explotación "encubierto".

Para justificar la solicitud, Blue Solving esgrimió la calidad de carbones con un análisis realizado por el CSIC, a través del Instituto de Ciencia y Tecnología del Carbono (INCAR). Pero las muestras utilizadas no provenían de ninguna de las capas que Blue Solving pidió explotar y para las que logró el permiso de la dirección de Minas.

Planimetría de la mina de Cerredo. / LNE

La caracterización del carbón no resultaba una razón determinante para la obtención del permiso, pero ha sido base argumental en varias ocasiones de representantes de la administración como una de las razones por las que resultaba factible que el permiso concedido a Blue Solving entrase en los parámetros que la Unión Europea establece relativos a materias primas críticas, sobre las que Europa muestra interés.

De hecho, el análisis realizado por el INCAR se acompaña de un informe técnico en el que se apunta que los carbones analizados son, dadas sus características, “prometedores precursores para distintos materiales de carbono de alto interés en la actualidad”.

El estudio señala que de esos carbones se podrían obtener “carbones activados de alta porosidad y grafitos sintéticos”, precisamente los mismos argumentos empleados por el Principado en su permiso. Pero esas características correspondían a muestras obtenidas en capas distintas de las que Blue Solving quería explotar. Y la empresa utilizó ese informe como respaldo para su solicitud, a la que finalmente dio autorización el Principado.

Así según consta en el informe del INCAR, las dos muestras entregadas por Blue Solving corresponden a las capas “María” e “Inesperada”. Sin embargo, según la documentación presentada por la empresa al Principado, su plan de explotación y extracción de hasta 60.000 toneladas de antracita se dirigía a otras capas: concretamente las capas “Rosario”, “Paquita” y “Bienvenida”.

Extracto del informe técnico realizado por el INCAR. / LNE

Para evitar cualquier conflicto con la Unión Europea, ya que la explotación de Cerredo estaba sujeta al plan de cierre establecido por Bruselas que impedía su reapertura, Blue Solving aseguró que llevaría a cabo la extracción en una zona fuera del ámbito de la vieja explotación y del área sujeta a restauración.

No obstante, para acceder a esas capas emplearía parte de las viejas instalaciones, pese a que la UE establece que están sujetas a cierre las “unidades productivas”. Bruselas detalla claramente a qué se refiere con ese término: “El conjunto de los lugares de extracción de carbón y de las infraestructuras que les dan servicio”.