Educación en el punto de mira: PP y CSIF denuncian que la Ley de Salud Escolar carga tareas médicas sobre los docentes

La diputada y portavoz de Educación del Partido Popular en la Junta General, Gloria García, y el presidente del Sector de Educación de CSIF Asturias, Jorge Caro, han reclamado este jueves la “retirada inmediata” del Anteproyecto de Ley de Salud Escolar impulsado por la Consejería de Salud. Ambas voces coinciden en que el texto “atribuye a los docentes responsabilidades sanitarias que no les corresponden” y supone “un riesgo tanto para los profesores como para el alumnado”.

García ha criticado que el anteproyecto “no concreta contenidos ni cuenta con memoria económica” y que traslada la gestión de la salud escolar “a los docentes, que no tienen formación sanitaria”. Según explicó, la norma prevé formar a los educadores para atender emergencias y patologías crónicas en los centros, una medida que, a su juicio, debería recaer en profesionales sanitarios.

“Un docente no tiene por qué asumir funciones que no le corresponden, por mucha formación que se les pretenda dar”, advirtió la diputada popular. La portavoz del PP ha insistido en la necesidad de implantar la figura de la enfermería escolar, que permita atender a los alumnos con necesidades médicas específicas. “Debe ser el personal sanitario quien vele por la salud de los escolares, no los profesores”, subrayó, en declaraciones compartidas por el responsable de CSIF. “Nos piden actuar como sanitarios sin respaldo legal”

Por su parte, Jorge García Caro denunció que el anteproyecto “obliga a maestros y profesores de todas las etapas a administrar medicación y gestionar patologías crónicas sin la formación adecuada ni respaldo legal”. “Se nos pide supervisar la insulina de un alumno con diabetes o administrar medicación en una urgencia. Eso excede nuestras competencias”, señaló.

El representante sindical calificó la iniciativa de “ocurrencia” y aseguró que “se está cargando a los docentes con tareas que no les corresponden”. Además, advirtió del riesgo que implicaría permitir a los profesores acceder o manejar datos médicos confidenciales de los alumnos, como historiales clínicos o pautas de tratamiento. “¿Debe un docente conocer el historial médico de sus alumnos y saber cómo actuar en cada caso? Es una barbaridad”, criticó.

Caro también alertó de las posibles responsabilidades legales que recaerían sobre los profesores si ocurriera algún incidente. “La responsable directa será la persona que ha impulsado esta ley”, afirmó.

Posicionamiento de la Consejería

Tanto García como Caro han pedido a la Consejería de Educación que se pronuncie. Denuncian además que el anteproyecto “ignora las advertencias” tanto de la oposición como de los sindicatos y que “podría poner en riesgo la salud de los alumnos”.

Poco antes de la rueda de prensa, la titular de Educación, Eva Ledo, se manifestó respecto a las quejas del profesorado sobre la Ley de Salud Escolar. Ledo admitió que “los docentes no pueden asumir competencias sanitarias”, aunque aclaró que las guías elaboradas, como la nueva de diabetes, “solo contemplan actuaciones básicas de primera atención”. El texto se debatirá mañana en el Comité de Salud y podría aprobarse la próxima semana.

El líder de CSIF recordó que el texto fue rechazado por todos los sindicatos, excepto CCOO, durante su debate en la segunda Mesa General. “No entendemos que se siga adelante con una ley que no cuenta con consenso ni respaldo profesional”, concluyó.